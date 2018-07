Addio a Sergio Marchionne | il manager in pullover che ha salvato la Fiat portandola

notizie.tiscali

: Sergio #Marchionne vicino all'addio alla #Ferrari! - Eurosport_IT : Sergio #Marchionne vicino all'addio alla #Ferrari! - HuffPostItalia : Un addio improvviso e traumatico. Sergio Marchionne malato, costretto a lasciare il gruppo Fca - zazoomnews : Un addio improvviso e traumatico. Sergio Marchionne malato costretto a lasciare il gruppo Fca - #addio #improvviso… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Lascia la ex moglie, che come lui risiede nel cantone Zun, in Svizzera, e i due figli Alessio Giacomo, studente di Economia in Canada, e Jonathan Tyler. 21 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su ...