A WhatsApp la viralità dei messaggi stava decisamente sfuggendo di mano

agi

(Di sabato 21 luglio 2018) WhatsApp corre ai ripari e cerca di frenare la diffusione dei messaggi virali, quelli cioè che si diffondono in maniera incontrollata venendo inoltrati da chi li riceve, e che spesso nascondono notizie false. Da oggi verrà testato un “limite al numero di chat al quale è possibile inoltrare messaggi”. Il provvedimento riguarderà tutti gli utenti del servizio su scala globale, ma arriva in un momento particolarmente grave per quanto sta accadendo in India. Nel Paese asiatico, quello “dove le persone inoltrano messaggi, foto e video più di qualunque altro nel mondo” e gli utenti attivi sono 230 milioni, la diffusione di fake news è arrivata a uccidere. Negli ultimi due mesi, riporta l’emittente pubblica tedesca Deutsche Welle, sono state uccise venti persone accusate di aver rapito bambini. Le loro morti sono legate ...