A Madeira | dove il mito è iniziato

vanityfair

: Dopo anni chiedo scusa a quel Taxista di Madeira che nell’escursione in crociera ci fece fare mezz’ora di auto per… - VINCENZOGELOSIA : Dopo anni chiedo scusa a quel Taxista di Madeira che nell’escursione in crociera ci fece fare mezz’ora di auto per… - real_madridlive : Juventus, il volto segreto di #CristianoRonaldo tra #Lussemburgo, #IsolediJersey, #Svizzera e #Madeira:… - ilariadituccio : RT @juvestreaming: Juventus, il volto segreto di Cristiano Ronaldo tra Lussemburgo, Isole di Jersey, Svizzera e Madeira: Lussemburgo. L’ult… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 29 di Vanity Fair (2018), in edicola fino al 25 lugli0 Sette sulla maglia come George Best, Eric Cantona, David Beckham, i suoi idoli. Ma anche, probabilmente per un caso sentimental-geografico, come le sette isole (due abitate, cinque sono poco più che scogli) che compongono l’arcipelago di, terra natale di Cristiano Ronaldo. L’ultima volta che lo si è visto a Funchal, la capitale, è stato il 29 marzo 2017, quando l’aeroporto ha cambiato nome da Aeroporto Internacional daad Aeroporto Cristiano Ronaldo. C’è stata una cerimonia con discorsi e strette di mano, sotto lo sguardo trionfante del presidente del governo regionale Miguel Albuquerque, l’uomo che ha avuto l’idea di ribattezzare l’aeroporto e che crede fortemente nella formula «isola dipiù Cristiano Ronaldo uguale boom turistico». È stato anche svelato un busto ...