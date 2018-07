A luglio 19 milioni di italiani in ferie | l' 88% resta in Italia

Lotto - le estrazioni del 12 luglio : tutti i numeri vincenti. Superenalotto - jackpot a 13 milioni : Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto, dalle 20 le estrazioni in tempo reale su Leggo.it. Attesa soprattutto per il SuperenaLotto, arrivato al concorso n.83 dell'anno 2018: 13 milioni di euro il...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 4 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo - suggestione Juventus a suon di milioni! Zaza al Milan? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI MARTEDI’ 3 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 4 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Cassazione - sentenza contro la Lega “sequestrate 49 milioni” (4 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: dura sentenza della Cassazione sullo scandalo Lega-rimborsi. Mondiali, Inghilterra ok ai rigori contro la Colombia (4 luglio 2018)(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 05:20:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 luglio : Salvini ridotto sul lastrico. “Bloccare 49 milioni ovunque essi siano” : Il caso La Cassazione contro la Lega: “Confiscare i soldi ovunque” Grana – I giudici motivano il sequestro dei 49 milioni della truffa di Bossi e Belsito. Ma nel frattempo il Carroccio si è sdoppiato e le casse sono vuote di Tommaso Rodano É saltato il tappo di Marco Travaglio In due mesi e mezzo, due sentenze di Corte d’Assise – Palermo sulla Trattativa e Caltanissetta nel Borsellino-quater – hanno ...

Impianti sportivi - dal 5 luglio le richieste per i 100 milioni di euro di mutui agevolati : Impianti sportivi: il bando 'Sport Missione Comune' Il Bando mette a disposizione degli Enti locali 18 milioni di euro di contributi per abbattere totalmente gli interessi di 100 milioni di euro di ...

Pensioni - super assegno a luglio : in arrivo la quattordicesima per 3 - 5 milioni di pensionati : Oggi, lunedì 2 Luglio sarà accreditata la 14esima per circa 3,5 milioni di pensionati. Ad averne diritto sono tutti coloro che hanno compiuto 64 anni di età e che hanno un reddito lordo...

Pensioni - il 2 luglio arriva la 14esima per 3 - 5 milioni di pensionati : ecco a chi spetta : A luglio arriva la quattordicesima per 3,5 milioni di pensionati italiani. ' Lunedì 2 luglio sarà accreditata la 14esima per circa 3,5 milioni di pensionati. Ad averne diritto sono tutti coloro che ...

Pensioni - il 2 luglio arriva la 14esima per 3 - 5 milioni di pensionati : Teleborsa, - Inizia bene il mese di luglio per una bella fetta di pensionati italiani. " Lunedì 2 luglio sarà accreditata la 14esima per circa 3,5 milioni di pensionati. Ad averne diritto sono tutti ...

Estate - luglio di vacanza per 19 milioni di italiani : Teleborsa, - Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Valigia alla mano, è tempo di partire per molti italiani. "Sono 1 9 milioni quelli che hanno deciso di andare in vacanza a luglio nell'...

Estate - luglio di vacanza per 19 milioni di italiani : Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Valigia alla mano, è tempo di partire per molti italiani. "Sono 1 9 milioni quelli che hanno deciso di andare in vacanza a luglio nell'Estate 2018 che ...

Coldiretti : il caldo spinge 19 milioni di italiani a partire a luglio : Sono 19 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio nell’estate 2018 che complessivamente fa segnare un aumento dell’1% degli italiani in viaggio, rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che ben l’88% degli italiani in vacanza rimane nei confini nazionali. La durata media del tempo trascorso lontano da casa dai vacanzieri è quest’anno di 11,3 giorni e per ...

Inps - quattordicesima 2018 per 3 - 5 milioni di pensionati : fino a 665 euro in più a luglio : L’Inps ha comunicato importi e data di erogazione per la quattordicesima mensilita' delle Pensioni. Il messaggio, pubblicato sul sito [VIDEO] dell’Istituto, riporta che il prossimo 2 luglio saranno erogate le somme aggiuntive spettanti a 3,5 milioni di pensionati e che variano da un minimo di 336 euro fino ad un massimo di 665 euro, in funzione del reddito annuo del pensionato e degli anni di contribuzione. Mentre impazza il dibattito sui tagli ...

Pensioni - boccata d'ossigeno per tre milioni di italiani : a luglio assegno più pesante : Una boccata d'ossigeno per alcuni milioni di pensionati italiani, circa 3,5 milioni per l'esattezza. Tra quindici giorni arriva la quattordicesima: lunedì 2 luglio la somma aggiuntiva sarà...