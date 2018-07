25 anni fa stragi Palestro e bombe Roma

[L'inchiesta] "Berlusconi ha pagato Cosa Nostra per 20 anni - anche dopo le stragi. E Riina appoggiò Forza Italia" : "Nella seconda metà del '93, quando si è deciso di appoggiare Forza Italia, è venuto fuori Marcello Dell'Utri che si era preso delle garanzie nei confronti di Cosa Nostra per i suoi problemi. E quindi ...

Via d’Amelio - gli eventi per l’anniversario della morte di Borsellino : Scarpinato e Lillo presentano la Repubblica delle Stragi : Ventisei anni anni dopo la strage di via d’Amelio Palermo e l’Italia intera tornano a ricordare Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Walter Eddie Cosina. Nell’anno in cui la sentenza dei giudici della corte d’assise di Caltanisetta hanno confermato che dietro quella pagina di storia c’è “uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”, i riflettori sono tutti ...