11 gol in amichevole per il Sassuolo

Ahi Inter - Naing gol an si ferma durante l’amichevole col Sion : i dettagli sull’infortunio : Radja Nainggolan si è ferma to durante l’amichevole dell’ Inter contro il Sion a causa di un guaio al quadricipite della coscia sinistra Radja Nainggolan fa tremare l’ Inter . I problemi durante la preparazione fisica si sa, sono sempre all’ordine del giorno, ma complicano notevolmente i piani dello staff nerazzurro. Il belga è stato sostituito precauzionalmente al 24’ del primo tempo della gara contro il Sion per un ...

