10 amache pazzesche

(Di sabato 21 luglio 2018) Secondo gli studiosi, le origini dell’amaca sarebbero da ricercare nell’America meridionale precolombiana o nelle aree caraibiche, ma è fondamentale l’utilizzo che si cominciò a farne dal quindicesimo secolo in poi sulle navi europee: Cristoforo Colombo introdusse lecome giaciglio su cui i marinai potevano riposarsi la notte, al posto dello scomodo legno del pavimento. Il 22 luglio ricorre l’Hammock World Day, ovvero la Giornata mondiale dell’amaca, un’occasione istituita per stimolare la vita da campeggio e il contatto con la natura, nel contesto in cui oggi queste comode soluzioni sono maggiormente adottate. Nella nostra gallery qui in alto abbiamo raccolto 10 tra le migliorescovate in giro e su cui schiacceremmo volentieri una pennichella en plein air. 10Wired.