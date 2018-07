Zone climatiche in Italia

ideegreen

(Di venerdì 20 luglio 2018)ine nel mondo, aree di territorio che si trovano divise in categorie a seconda delle caratteristiche del loro clima. Possono essere anche non confinanti, ma si somigliano nel tempo atmosferico a cui sono soggette, in media, e di conseguenza a volte anche nel tipo di fauna e di flora. Insono importanti anche per alcune normative che regolano il riscaldamento, i lavori di edilizia e alcuni interventi che hanno a che fare con il nostro vivere in una zona climatica piuttosto che in un’altra. (altro…)inIdee Green.