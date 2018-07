Windows 10 | Microsoft brevetta un nuovo Control Center

Microsoft e gli utenti consumer : si apre una nuova era costituita da Surface - Cortana - Office e Windows 10 : Da quando Satya Nadella è diventato CEO di Microsoft si sono aperte essenzialmente due correnti di pensiero: c’è chi lo critica e c’è, invece, chi lo apprezza moltissimo. In realtà hanno ragione entrambi e la motivazione è alquanto ovvia ovvero da una parte il nuovo amministratore delegato ha fatto crescere in modo rilevante i ricavi della società grazie al Cloud, Office 365 e Intelligenza Artificiale ma dall’altro ha messo la ...

Microsoft Store : tanti - troppi bug su Windows 10 Mobile! : Il 14 luglio, quindi esattamente due giorni fa, Microsoft ha rilasciato pubblicamente su Windows 10 e Windows 10 Mobile un nuovo aggiornamento dell’applicazione di sistema relativa allo Store introducendo l’effetto reveal del Fluent Design, modifiche al layout e un rinnovamento completo per la sezione “La mia Raccolta”.-- Mentre su Windows 10 l’aggiornamento si è rivelato piuttosto stabile e privo di problemi rilevanti, su Windows 10 Mobile ...

Synaptics potrebbe aver accennato a Polaris - il nuovo Windows 10 di Microsoft basato su UWP : Sono diversi mesi che non abbiamo più informazioni su Polaris ma una partnership tra due aziende note nel panorama PC avrebbe riconfermato la sua esistenza. Synaptics e AMD hanno annunciato oggi una collaborazione stipulata al fine di realizzare un sistema di sicurezza biometrico per PC aziendali e consumer basato su piattaforma AMD. Il fatto abbastanza curioso è che tale tecnologia sarà incentrata, secondo le due società, su un misterioso ...

Posta e Calendario : Microsoft testa in Windows 10 i banner pubblicitari di terze parti : Dopo la recente implementazione del banner pubblicitario relativo ad Office 365 che recita “Ottieni le funzionalità Premium di Outlook”, Posta e Calendario potrebbe a breve integrare anche quelli di terze parti. Da alcuni giorni a questa parte, un numero molto ristretto di utenti ha potuto constatare nella UWP di sistema “Posta e Calendario” la comparsa di alcuni annunci posizionati – o meglio fissati – nella ...

Microsoft Edge per Android : arriva il supporto a Windows Timeline e alla traduzione automatica : Quiest’oggi Microsoft ha rilasciato un interessante aggiornamento dedicato al suo browser Edge sviluppato per smartphone e tablet Android introducendo novità attese da tempo. La nuova versione di Microsoft Edge per Android, identificata con la numerazione 42.0.2222, è attualmente disponibile per tutti gli utenti tramite il Google Play Store. Tra le principali funzionalità introdotte troviamo sicuramente il supporto a Windows Timeline (o ...

Synaptics potrebbe aver accennato a Polaris - il nuovo Windows 10 di Microsoft basato su UWP : Sono diversi mesi che non abbiamo più informazioni su Polaris ma una partnership tra due aziende note nel panorama PC avrebbe riconfermato la sua esistenza. Synaptics e AMD hanno annunciato oggi una collaborazione stipulata al fine di realizzare un sistema di sicurezza biometrico per PC aziendali e consumer basato su piattaforma AMD. Il fatto abbastanza curioso è che tale tecnologia sarà incentrata, secondo le due società, su un misterioso ...

Posta e Calendario : Microsoft testa in Windows 10 i banner pubblicitari di terze parti : Dopo la recente implementazione del banner pubblicitario relativo ad Office 365 che recita “Ottieni le funzionalità Premium di Outlook”, Posta e Calendario potrebbe a breve integrare anche quelli di terze parti. Da alcuni giorni a questa parte, un numero molto ristretto di utenti ha potuto constatare nella UWP di sistema “Posta e Calendario” la comparsa di alcuni annunci posizionati – o meglio fissati – nella ...

Microsoft Edge per Android : arriva il supporto a Windows Timeline e alla traduzione automatica : Quiest’oggi Microsoft ha rilasciato un interessante aggiornamento dedicato al suo browser Edge sviluppato per smartphone e tablet Android introducendo novità attese da tempo. La nuova versione di Microsoft Edge per Android, identificata con la numerazione 42.0.2222, è attualmente disponibile per tutti gli utenti tramite il Google Play Store. Tra le principali funzionalità introdotte troviamo sicuramente il supporto a Windows Timeline (o ...

Microsoft Notizie arriva su Windows 10 portando il Fluent Design e una nuova Splash-screen : [Aggiornamento1 07/07/2018] L’update è ora disponibile pubblicamente anche per gli utenti non iscritti al programma Insider. Articolo originale, Dopo Android e iOS, il Colosso di Redmond ha provveduto quest’oggi a rilasciare un nuovo aggiornamento per la UWP di sistema “MSN Notizie” che adesso diventa ufficialmente Microsoft Notizie in linea con il recente rebrand del servizio. L’update è attualmente ...

Uber ritorna sul Microsoft Store con una nuova PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : La tecnologia Progressive WEB App adottata recentememte da Microsoft sta facendo ritornare alcune delle applicazioni ormai abbandonate: l’ultimo caso è quello di Uber Uber pubblicò sul Microsoft Store la propria Universal Windows App nativa agli albori della piattaforma, probabilmente grazie ad una partnership diretta con la stessa azienda di Redmond al il fine di sponsorizzare i Lumia 950 e 950XL, ma è stata abbandonata e dismessa a tutti ...

Microsoft To-Do : il tema scuro arriva su Windows 10 e Windows 10 Mobile [AGG.1 Pubblico] : [Aggiornamento1 02/07/2018] L’update è ora disponibile pubblicamente anche per gli utenti non iscritti al programma Insider. Articolo originale, Microsoft To-Do sta diventando senza ombra di dubbio un ottimo servizio mettendo in difficoltà la concorrenza e il processo di miglioramento e di evoluzione non si è certamente arrestato. Dopo aver visto l’implementazione della condivisione delle liste tra più team di persone ...

Windows Hello : Microsoft migliora il riconoscimento facciale : Windows Hello, approdato nel 2015 assieme al rilascio di Windows 10 al pubblico, è il nuovo sistema di sicurezza sviluppato da Microsoft che consente uno sblocco affidabile su PC, tablet e smartphone. Mediante un post pubblicato sul suo blog inerente all’Intelligenza Artificiale, Microsoft ha ufficialmente annunciato di aver appena portato a termine un lavoro di miglioramento per quanto concerne il proprio sistema di riconoscimento ...

Microsoft To-Do : il tema scuro arriva su Windows 10 e Windows 10 Mobile : Microsoft To-Do sta diventando senza ombra di dubbio un ottimo servizio mettendo in difficoltà la concorrenza e il processo di miglioramento e di evoluzione non si è certamente arrestato. Dopo aver visto l’implementazione della condivisione delle liste tra più team di persone tramite link generati automaticamente, gli sviluppatori del Colosso di Redmond tornano ad aggiornare l’app nel ramo Fast del programma Insider per Windows 10 e ...

Microsoft non supporta più Windows 7 su alcune vecchie CPU : Windows 7, probabilmente uno dei sistemi operativi più apprezzati nella storia di Redmond, continua dopo quasi 9 anni dal suo rilascio ad essere usato attivamente da milioni e milioni di persone. Ufficialmente Windows 7, nonostante la sua vecchiaia, è ancora pienamente supportato da Microsoft con aggiornamenti periodici relativi alla sicurezza e ai fix di bug fondamentali per garantire all’OS la giusta affidabilità, ma è evidente che ...