Wind Summer Festival 2018 Cantanti e diretta 19 Luglio | la carica di Burak Yeter

Loredana Bertè stupisce tutti : in bici sul palco del Wind Summer Festival : Wind Summer Festival 2018: Loredana Bertè canta in bici sul palco la canzone Non ti dico di no Loredana Bertè sa sempre come stupire. E all’età di 67 anni continua a stare al passo con i tempi, a reinventarsi ogni volta. Sul palco del Wind Summer Festival la sorella di Mia Martini ha stupito tutti per […] L'articolo Loredana Bertè stupisce tutti: in bici sul palco del Wind Summer Festival proviene da Gossip e Tv.