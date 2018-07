Wind Home | Fibra 1000 Mega e SIM con 100GB da 19 | 90€

Wind lancia le All Inclusive - Smart 5 e Home Sky da 5 euro al mese : Wind lancia diverse nuove tariffe sia per il mobile che per casa con l’ADSL e la Fibra Ottica oltre che rafforzare la partnership con Sky. Prezzi da soli 5 euro al mese Wind lancia All Inclusive Online Edition, Smart 5 Easy 15 e Sky Home Edition Wind fa il pieno di offerte e lancia All […]

Wind Family include nel prezzo Google Home Mini - 70 GB e minuti illimitati : Wind tenta ancora una volta i suoi clienti offrendo loro incluso nel prezzo di un piano tariffario il Google Home Mini. Stavolta la promozione in questione è Wind Family, offerta che al prezzo di 15 euro mensili offre minuti illimitati, 70 GB di cui 20 per la SIM voce e 50 per la SIM dati condivisibili come meglio si crede. L'articolo Wind Family include nel prezzo Google Home Mini, 70 GB e minuti illimitati proviene da TuttoAndroid.

Wind Sky Home Edition : Fibra - SIM 100GB e SKY : Wind rilancia la partnership con SKY e lancia il piano tariffario SKY Home Edition che oltre alla connettività in Fibra Ottica offre una SIM con 100GB e SKY a 34,90 euro al mese Wind SKY Home Edition attivabile a soli 34,90 euro con SKY, Fibra e SIM 100G Wind rilancia la sua offerta per la telefonia […]

MadMan/ Dopo l'album Back Home torna sul palco (Wind Music Awards 2018) : MadMan, Dopo l'uscita del suo ultimo album Back Home torna ad esibirsi in un momento in cui sta raccogliendo grandissimi successi di pubblico. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:05:00 GMT)

Wind Home Fibra Family Edition più una SIM con 100 GB a 24 - 90 euro al mese ma solo per alcuni ex clienti : Wind ha indetto una nuova campagna SMS con la quale sta invitando alcuni dei suoi ex clienti ad attivare una linea fissa di casa. La promozione in questione è la Wind Home Fibra Family Edition, piano tariffario che a 24,90 euro al mese (più 2 euro per 4 anni per il modem) offre chiamate illimitate e internet in Fibra FTTH o FTTC a seconda del messaggio ricevuto. L'articolo Wind Home Fibra Family Edition più una SIM con 100 GB a 24,90 euro al ...

Wind Home Family Edition + SIM 100GB : 22 - 90 euro per sempre con la Fibra Gratis : Wind rinnova ancora la possibilità di attivare la promo per casa Family Edition che al costo di 22,90 euro al mese mette sul piatto Fibra, Chiamate ed una SIM con 100GB Wind Home Family Edition nuovamente attivabili a soli 22,90 euro per sempre Wind rilancia la sua offerta per la telefonia fissa con la promo Family […]

Wind Home Unlimited include fibra - chiamate illimitate e una SIM con 100 GB a 24 - 90 euro : Wind lancia una nuova offerta dedicata alla fibra ottica, con chiamate incluse, modem e una SIM dati con ben 100 GB da utilizzare ogni mese. L'articolo Wind Home Unlimited include fibra, chiamate illimitate e una SIM con 100 GB a 24,90 euro proviene da TuttoAndroid.