White Party I Sargassi @ Rambla Maccarese

Dopo il successo del Summer White Party - sabato 21 luglio arriva il secondo atteso appuntamento nella calda estate di Nikki Beach Costa ... : Nikki Beach Costa Smeralda per un giorno si trasformerà in un vero e proprio Yacht Club con decorazioni a tema e dress code rigorosamente ispirato al fantastico mondo della navigazione. Non mancherà ...

Gardaland Notte Bianca – Sabato 16 giugno The White Party con dj set e ospiti by RTL 102.5 : Gardaland Notte Bianca – THE White Party: Sabato 16 giugno – apertura fino all’1 di Notte con dj set e ospiti by RTL 102.5 dress code rigorosamente in bianco. Anteprima assoluta di #generazioneGardaland interpretato da Briga con il nuovo videoclip Sabato 16 giugno parte la nuova stagione estiva di Gardaland con il grande evento “Gardaland Notte Bianca – The White Party”, in piazza Valle dei Re. Questa originale festa, alla ...