WhatsApp | l' ultimo pericolo per gli utenti ha le sembianze di Momo

Anteprima adesivi WhatsApp nell’ultimo aggiornamento beta (foto) : come si aggiungeranno : Curiosi di ammirare gli adesivi WhatsApp che presto arriveranno a far compagnia ai più tradizionali emoji? Nell'applicazione di messaggistica la gradita novità e attesa da tempo, perché presente in una serie di update beta Android ma nell'ultima della serie oasia la 2.16.218, ecco che molti utenti tester potranno dare più di un'occhiata ai famosissimi e innovativi sticker. come al solito, la soffiata del momento giunge dal ...

Funzione messaggio letto in WhatsApp già nelle notifiche : cosa cambia con l’ultimo aggiornamento : Una nuova Funzione per etichettare un messaggio letto in WhatsApp è già pronta. Un nuovo aggiornamento dell'applicazione di messaggistica, in particolare nella versione 2.18.214 della beta Android, introduce un'opzione che tornerà utile a molti, permettendo pure di risparmiare del tempo quando si chatta con amici, colleghi e parenti. Cerchiamo di capire con precisione la novità presto in arrivo per tutti. Dopo aver digerito l'aggiornamento ...

Messaggi vocali al top su WhatsApp dopo l’ultimo aggiornamento di giugno : Occorre fare molta attenzione quando si parla di aggiornamenti Whatsapp, perché se da un lato ci sono sempre interessanti anticipazioni che ci giungono dalle versioni beta della popolare app (come avvenuto pochi giorni fa, stando alle notizie condivise con voi su queste pagine), allo stesso tempo sono costanti anche i rilasci ufficiali e definitivi che possiamo riscontrare all'interno del Play Store. Tra ieri ed oggi 22 giugno, non a caso, ...

I contatti bloccati su WhatsApp potrebbero mandarvi messaggi - vedere l’ultimo accesso e la vostra foto : Grosso problema per WhatsApp: secondo quanto riportato da alcuni utenti, i contatti bloccati sono in grado di mandare messaggi, vedere l'ultimo accesso e l'immagine profilo. L'articolo I contatti bloccati su WhatsApp potrebbero mandarvi messaggi, vedere l’ultimo accesso e la vostra foto proviene da TuttoAndroid.

Problemi ultimo aggiornamento WhatsApp con le notifiche : nome mittente non visibile su iPhone : Fastidiosissimi Problemi in corso con l'ultimo aggiornamento WhatsApp che non permette di sfruttare del tutto le notifiche: queste non presentano il nome del mittente ma solo il suo numero, rendendo quasi impossibille (in un primo momento per gli utenti) l'identificazione di chi ha appena scritto e inviato un messaggio. Ecco quali profili, al momento di questa pubblicazione, sono colpiti dall'anomalia. Nella giornata di ieri, per gli utenti ...

WhatsApp/ Novità in arrivo per i gruppi : ecco cosa cambia con l'ultimo aggiornamento : WhatsApp, Novità in arrivo per i gruppi: ecco cosa cambia con l'ultimo aggiornamento. L'applicazione più scaricata in Italia si rinnova ed è pronta a nuove possibilità interessanti.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:22:00 GMT)