WhatsApp | cos' è il Momo che spunta nei messaggi ricevuti

Cos'è Momo su WhatsApp? / Foto : sta spaventando tutti - ma in realtà è innocuo : Cos'è Momo su WhatsApp? Foto, sta spaventando tutti ma in realtà è innocuo. Di cosa si tratta? Una catena di Sant'Antonio con tanto di Foto che sta creando problemi all'applicazione(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 17:47:00 GMT)

WhatsApp Beta introduce il pulsante disattiva nelle notifiche e novità nascoste per gli sticker : WhatsApp Beta riceve due nuove versioni che introducono importanti novità sia per quanto riguarda le notifiche che gli sticker.

La moda del momento è Momo WhatsApp : cos’è e cosa si rischia ricevendolo : Si parla molto in queste ore di Momo Whatsapp, nell'ambito dell'ennesima catena che stiamo fronteggiando in un 2018 a dir poco intenso per la popolare app di messaggistica. Cos'è più nello specifico? Perché nelle community in tanti stanno affrontando la discussione? Come si manifesta sul nostro smartphone Android o iPhone? Le notizie trapelate fino a questo momento sono piuttosto frammentarie, ma a mio avviso sufficienti per avere le idee più ...

Funzione messaggio letto in WhatsApp già nelle notifiche : cosa cambia con l’ultimo aggiornamento : Una nuova Funzione per etichettare un messaggio letto in WhatsApp è già pronta. Un nuovo aggiornamento dell'applicazione di messaggistica, in particolare nella versione 2.18.214 della beta Android, introduce un'opzione che tornerà utile a molti, permettendo pure di risparmiare del tempo quando si chatta con amici, colleghi e parenti. Cerchiamo di capire con precisione la novità presto in arrivo per tutti. Dopo aver digerito l'aggiornamento ...

Persistono problemi WhatsApp con il backup : cosa fare in attesa di un aggiornamento? : Stiamo aspettando tutti un nuovo aggiornamento di Whatsapp richiesto a gran voce soprattutto dagli utenti Android, considerando il fatto che in questi giorni è emerso un problema assolutamente inaspettato sul fronte backup. A detta di molti, infatti, questa banale operazione che in teoria dovrebbe portare al consumo di pochi MB, in alcune circostanze raggiunge incredibilmente anche la soglia dei GB, mettendo in seria difficoltà coloro che hanno ...

"Inoltrato" Su WhatsApp Cosa Vuol Dire? : WhatsApp da oggi segnala i messaggi inoltrati. Dopo un aggiornamento, ora WhatsApp ora avvisa gli utenti se un messaggio è stato inoltrato Messaggio inoltrato su WhatsApp: Cosa significa? Arrivano altre novità per WhatsApp, il celebre programma di messaggistica istantanea più usato e diffuso al mondo. A partire da oggi, infatti, WhatsApp segnalerà se il messaggio che hai ricevuto da

WhatsApp - migliaia di account chiusi nelle ultime settimane : ecco cosa sta succedendo : Il dato non è sfuggito agli sviluppatori di WhatsApp: nelle ultime settimane si è registrata una vera e propria fuga dall'app di messaggistica istantanea, da parte degli utenti....

WhatsApp - i gruppi "cambiano pelle" : così saranno utili e si ridurrà il rumore di fondo : Una bella novità, senz'altro attesa da molti utenti, per i gruppi WhatsApp. L'obiettivo? Rendere i popolari gruppi che ognuno di noi "ha sul cellulare" davvero utili, quando ve ne sia la...

Problemi WhatsApp con messaggi inoltrati? Cosa fare se non compaiono : Impossibile trascurare gli ultimi Problemi WhatsApp con i messaggi inoltrati. Alcuni utenti stanno sperimentando proprio con l'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo delle anomalie non di poco conto nel tentativo di ricondividere una nota già ricevuta in chat. Cosa succede nello specifico e come è possibile rimediare, almeno momentaneamente all'errore? I Problemi WhatsApp con i messaggi inoltrati si manifestano nel seguente ...

WhatsApp beta si aggiorna e include novità nascoste sugli adesivi : WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.18.189 portando alcune novità "nascoste" sugli adesivi e le reazioni: ecco come dovrebbe essere la funzione non appena risulterà disponibile.

WhatsApp - truffa del regalo Adidas : di cosa si tratta e il pericolo che si corre : In questi giorni sta circolando su WhatsApp [VIDEO] una nuova truffa ai danni degli utenti della messaggeria istantanea più usata in rete. Il messaggio in chat starebbe, infatti, spaventando numerosi utenti e si tratterebbe di una vera e propria truffa. Le persone più ingenue o con poca attitudine alla tecnologia possono cascarci, sicuramente, con molta facilita'. È importante per gli utenti, quindi, segnalare questi illeciti episodi per cercare ...

Vero il numero Plastic Radar di Greenpeace su WhatsApp? A cosa serve e perché aderire : In queste ore sta spopolando la segnalazione del numero Plastic Radar di Greenpeace, ossia di un servizio WhatsApp attraverso il quale segnalare la presenza di materiale Plastico appunto sulle spiagge, sui fondali del mare e che pure galleggia sulla superficie. Normale che ci chieda se il numero +39 342 3711267 è realmente funzionnte e a cosa serva nello specifico, visto che il messaggio in circolazione pure su Facebook che lo promuove non è ...