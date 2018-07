Week-end del 20 | 21 e 22 luglio | eventi | concerti e mostre Cosa fare in Lombardia

Oroscopo di Paolo Fox : previsioni del Weekend e del 20 luglio : Paolo Fox, Oroscopo del weekend e previsioni del 20 luglio L’Oroscopo di Paolo Fox, oggi 20 luglio, e le previsioni del weekend. Si parte con il segno dell’Ariete che è in fase di recupero dopo giornate molto faticose. Domenica sarà vivace e il consiglio è quello di prendersi un bell’impegno per avere qualcosa in più. Un fine settimana di recupero, quindi, per valutare anche meglio le questioni lavorative. Toro: il consiglio ...

Meteo - nel Weekend Italia spaccata in due : caldo al sud ma tornano i temporali al nord : Mentre le regioni meridionali saranno ancora protette dall’Anticiclone nord-Africano con temperature che arriveranno ai 40 gradi, al nord torna l'instabilità Meteo a causa di correnti di origine atlantica che porteranno nel fine settimana a violenti temporali su molti settori.Continua a leggere

Prima Week-end per 'Spoleto d'Estate' : Tra i protagonisti e gli spettacoli che compongono il cartellone di "Le Quattro Stagioni - Spoleto d'Estate" - il contenitore di proposte culturali del Comune di Spoleto - ci sono Christian De Sica, ...

Legino : secondo Weekend per la Festa de l'Unità 2018 : Prosegue nel suo secondo fine settimana di iniziative la Festa de l'Unità che quest'anno si sta svolgendo negli spazi della SMS La Rocca di Legino. Tante le iniziative in programma, con stand ...

Aamps - infopoint alle Sorgenti. Nel Weekend anche la postazione per ritiro ingombranti : Le iniziative ecologiche per gli abitanti del rione sono in programma venerdì e sabato tra via Sorgenti e via Pigli

F1 - il paddock di Hockenheim comincia a riempirsi : tutto pronto per il Week-end che conduce al Gp di Germania [GALLERY] : Giornata di conferenza stampa ma non solo, il paddock di Hockenheim comincia a riempirsi per il week-end del Gp di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 Scatta oggi il week-end che conduce al Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il paddock si riempie e i piloti cominciano a prendere confidenza con il circuito tedesco che, a partire dalla prossima stagione, potrebbe sparire per ...

Previsioni meteo - grandine e trombe d'aria nel Weekend. Ecco dove : Italia spaccata in due: maltempo con rovesci e trombe d'aria al Nord. Al Sud resiste il clima africano: temperature fino ai 40°C

Nel Weekend autostrada chiusa per lavori : lavori a ritmo serrato nei cantieri della A4 e della A23 interessati dalla realizzazione della terza corsia. Gli interventi, che sono in anticipo rispetto al crono programma dell'opera, non possono ...

Previsioni meteo Italia Weekend 21-22 luglio. Che tempo farà : La tregua dall’afa sta per concludersi: secondo le Previsioni meteo per il weekend tra il 21 e il 22 luglio, l’anticiclone africano tornerà in pianta stabile sull’Italia portando con sè temperature in rialzo, soprattutto al Sud Italia. Più instabile la situazione al centro-nord dove il passaggio di correnti atlantiche più fresche, rischia di rovinare i piani dei vacanzieri della domenica. Insomma un weekend all’insegna di un’Italia spezzata in ...

Rosegold Weekend - vip e influencer in Costa Smeralda : Roma, 19 lug., askanews, - Si terrà dal 20 al 22 luglio a Porto Cervo il Rosegold Weekend, esclusiva tre giorni di appuntamenti che riunirà numerose personalità del mondo del cinema, dello spettacolo e dell'imprenditoria in un'esperienza all'insegna del Bien Vivre e della solidarietà. L'iniziativa, ideata dall'agenzia di comunicazione Factory4, consentirà di ...

GP Germania : gli orari del Weekend in TV : Dopo la vittoria a Silverstone nel GP di Gran Bretagna, Sebastian Vettel prova ad allungare in classifica su Lewis nel GP di Germania, undicesmo round che si corre a a Hockenheim, la pista di casa che finora è stata tabù per il ferrarista: in cinque presenze, solo un podio e zero vittorie. Entra nel vivo […] L'articolo GP Germania: gli orari del weekend in TV sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...

In cerca delle stelle - il belvedere di Monte Piella : il Weekend nei dintorni di Bologna : 1, IN CAMMINO CON L'ASTROFISICO Sarà un trekking insolito quello in programma sabato 21 luglio non lontano dalla città. Trekking col treno propone infatti un'uscita notturna "in cammino con l'...

Meteo - Italia divisa in due nel Weekend : caldo torrido al Centro-Sud - temporali al Nord : ROMA - Sole e caldo rimarranno stabili su tutta l'Italia ma nel fine settimana, il penultimo di luglio, la penisola sarà divisa nettamente in due dal punto di vista Meteorologico: caldo africano al ...

Meteo - Italia divisa in due nel Weekend : caldo torrido al Centro-Sud - temporali al Nord : Picco delle temperature con oltre 35° in molte città, ma già da venerdì sera le regioni settentrionali saranno investiti da fenomeni anche violenti, con rischio di acquazzoni e grandinate