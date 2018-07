Voucher | Di Maio nel mirino Cgil Pronti a un nuovo referendum

Dl dignità : Fdi - non crea lavoro - Di Maio chiarisca su Voucher : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Una proposta di legge “che rientra in una complessiva azione di Fratelli d’Italia tesa ad evitare che vi sia in Italia un irrigidimento del mercato del lavoro”. Lo ha detto il capogruppo di Fdi, Francesco Lollobrigida, in conferenza stampa alla Camera con Walter Rizzetto, Carmela Bucalo e Riccardo Zucconi. “Vi sono preoccupazioni che il dl dignità crei maggiore disoccupazione. Vedremo ...

Dl dignità : Fdi - non crea lavoro - Di Maio chiarisca su Voucher : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Una proposta di legge “che rientra in una complessiva azione di Fratelli d’Italia tesa ad evitare che vi sia in Italia un irrigidimento del mercato del lavoro”. Lo ha detto il capogruppo di Fdi, Francesco Lollobrigida, in conferenza stampa alla Camera con Walter Rizzetto, Carmela Bucalo e Riccardo Zucconi. “Vi sono preoccupazioni che il dl dignità crei maggiore disoccupazione. ...

Rimini - CGIL : "No ai Voucher senza dignità - Di Maio contraddice se stesso" : Di certo meriterebbe una maggiore attenzione e un maggiore sostegno da parte del Governo se l'obiettivo, come hanno dichiarato, é quello di rilanciare l'economia turistica, invece si punta ancora ...

Voucher - Centinaio (Lega) : “Il M5s ci ha seguiti? Vittoria di tutti. Di Maio non era d’accordo? Temeva sfruttatori” : “È una mia proposta condivisa con il M5s”. Il ministro dell’Agricoltura, Gian Marco Centinaio, parla a margine dell’Assemblea annuale di Coldiretti a Roma. “Abbiamo chiesto di reinserire i Voucher in agricoltura e nel turismo perché ce lo chiede il settore. Di Maio Temeva che noi chiedessimo di reintrodurli com’erano in passato, quando davano modo di essere usati nel peggiore dei modi. La nostra proposta è ...

Voucher : Centinaio - Di Maio ha dato suo benestare : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Sulla questione dei Voucher ‘mi sembra che Di Maio abbia dato il suo benestare”. Così il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio, nel suo intervento all’Assemblea Coldiretti. “Nessuna lite in maggioranza – chiarisce – più d’accordo di così, c’era solo una questione che ha posto Di Maio che ha detto ‘benissimo i Voucher ma non facciamo gli stessi ...

Decreto dignità - Di Maio : “Ok ai Voucher - purché non ci sia sfruttamento. Come evitarlo? Scriveremo norma molto bene” : “Se qualcuno vuole introdurli per sfruttare, alzeremo un muro di cemento armato”. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e allo Sviluppo Economico, a margine dell’Assemblea di Coldiretti a Roma, in merito alla reintroduzione dei voucher nel Decreto dignità. “Per evitare abusi dobbiamo scrivere bene la norma. La Scriveremo con le categorie, in modo che possano essere funzionali”. L'articolo Decreto dignità, ...

Voucher : Di Maio a Coldiretti - scriviamo norma insieme : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – ‘Se i Voucher sono così importanti, l’unica cosa che vi chiedo e’ di scrivere la norma insieme per fare in modo che non si sfrutti né un giovane, né un meno giovane”. Così il ministro per il Lavoro e per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio parlando davanti alla platea dell’assemblea della Coldiretti. L'articolo Voucher: Di Maio a Coldiretti, scriviamo norma insieme sembra essere il ...

Voucher : Di Maio a Coldiretti - scriviamo norma insieme : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – ‘Se i Voucher sono così importanti, l’unica cosa che vi chiedo e’ di scrivere la norma insieme per fare in modo che non si sfrutti né un giovane, né un meno giovane”. Così il ministro per il Lavoro e per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio parlando davanti alla platea dell’assemblea della Coldiretti.L'articolo Voucher: Di Maio a Coldiretti, scriviamo norma insieme sembra ...

Contratti stagionali senza causale e Voucher Di Maio ci ripensa e i sindacati protestano : Nel testo di 17 pagine del decreto ci sono novità importanti anche sul gioco d'azzardo, che hanno già messo sul piede di guerra gestori e mondo del calcio. Dal 2019 sarà vietato pubblicizzarlo, così ...

Voucher : Di Maio - riflessione su turismo e agricoltura ma no sfruttamento : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Sui Voucher, c’è “una riflessione sul turismo e l’agricoltura” ma “non permetteremo nessuna forma di sfruttamento dei giovani”. A metterlo in chiaro il vicepremier, Luigi Di Maio, in un’intervista ad Agorà Estate su Rai 3.L'articolo Voucher: Di Maio, riflessione su turismo e agricoltura ma no sfruttamento sembra essere il primo su SPORTFAIR.

I Voucher di Di Maio bocciati dalla Camusso : "Sono cosa indecente" : Susanna Camusso bastona Di Maio per la decisione di inserire nel Decreto Dignità l'utilizzo dei voucher in alcuni casi particolari: 'Consentire l'uso dei voucher, anche se soltanto per alcuni settori, ...

Di Maio sui Voucher : “ok nel turismo e in agricoltura - ma senza abusi” : Dopo lo scontro velato con Matteo Salvini, il vicepremier – Luigi Di Maio – apre la porta ai voucher per il lavoro occasionale e intermittente, porta che si spalancherà però solo se si sarà vigili sul loro utilizzo, che non deve diventare abuso. Il ministro dello sviluppo economico ha affermato “Se i voucher possono servire a settori come l’agricoltura e il turismo per specifiche competenze, allora ben vengano. L’unica cosa che ...

"Sì ai Voucher per agricoltura e turismo" : Di Maio cambia idea : Sì ai voucher per agricoltura e il turismo. Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio, che aveva promesso una lotta senza quartiere al precariato, identificando nei voucher il primo nemico da sconfiggere, ha cambiato idea. Almeno per quanto riguarda due settori come agricoltura e turismo. Se i voucher "servono per specifiche competenze" in questi due comparti allora "che ben vengano" ha detto Di Maio dopo l'illustrazione delle ...

Decreto Dignità - Di Maio apre ai Voucher : 'Sì nell'agricoltura e nel turismo'. Via libera della Lega sullo stop ai vitalizi : L'accordo raggiunto nella maggioranza sul provvedimento prevede di introdurre modifiche solo alla Camera, per poi blindarlo al Senato -