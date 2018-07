Volley – Millenium rinnova con Savallese Trasporti Srl

Volley – La Millenium giocherà al PalaGeorge di Montichiari : Banca Valsabbina Millenium: giocherà ufficialmente al PalaGeorge di Montichiari. Era stato presentato come campo di gara ufficiale per l’iscrizione in Lega al prossima campionato di A1, frutto di un accordo con la Time In che ora è ufficiale: sarà ancora la tana delle Leonesse Sarà ancora il PalaGeorge di Montichiari, uno dei templi del Volley italiano, la sede di gioco della Banca Valsabbina Millenium Brescia per la stagione ...

Volley – Serie A1 femminile : Banca Valsabbina Millenium ammessa al campionato : Banca Valsabbina Millenium ammessa in A1 (a 13 squadre) al via il 27/28 Ottobre. Stagione 18-19: ora è ufficiale, Banca Valsabbina Millenium sarà nell’Olimpo del Volley. A1 a 13 squadre con Club Italia, Filottrano ripescata e Cuneo che ha comprato il diritto sportivo di Modena Si è tenuta ieri pomeriggio, a Milano, l’Assemblea delle Società aderenti alla Lega Pallavolo Serie A femminile. Tra i partecipanti, anche i rappresentanti di ...

Volley – Ancora una conferma per la A1 di Millenium : Alkim rimane alla Savallese : Alkim sarà Ancora con Millenium Savallese nella nuova avventura nella massima categoria L’azienda di Sergnano (CR), già molto attiva nel supportare lo sport, conferma il sostegno alla causa delle Leonesse bianco-nere. L’Alikm si occupa della commercializzazione e consegna di prodotti infiammabili petrolchimici. Ingranditasi nel corso degli anni si sviluppa ora su un’area di 48.000 m quadri ed è dotata di un moderno parco ...

Pallavolo - lo sponsor Autovalle rinnova con la Volley Millenium Brescia : due regali in arrivo per le leonesse : Autovalle rinnova come premium sponsor Millenium, in arrivo due furgoni per le leonesse Autovalle nasce a Prevalle in provincia di Brescia nel 1999 dalla fusione di importanti realtà nel settore dell’automobile. L’azienda, progettata per soddisfare ogni esigenza di scelta e servizio è un punto di riferimento per la vendita e l’assistenza di vetture del marchio Volkswagen nella provincia di Brescia. Nell’aprile del 2015 Autovalle ha ...

Volley – Millenium Savallese rinnova con Sei Filtration : Sei Filtration è con Millenium per il terzo anno consecutivo Sei Filtration è stata fondata nel 2001 e ha avuto una crescita costante fino ad arrivare all’attuale e consolidata rete commerciale di distribuzione a livello globale. La missione aziendale è diventare il partner ideale per la fornitura di sistemi periferici idonei alla gestione del processo di refrigerazione e filtrazione per la macchina utensile. La società gestisce ...

Pallavolo - la Millenium Volley completa il reparto schiacciatrici : Giulia Bartesaghi in squadra : La dirigenza bianconera comunica di aver siglato l’accordo con Bartesaghi per la stagione 2018-19, rinforzerà il reparto delle attaccanti di palla alta, in particolare sarà il vice Nicoletti La nuova Leonessa del team guidato da coach Enrico Mazzola è nata a Lecco il 5 settembre 1998, alta 187 centimetri, e la scorsa stagione ha giocato nella Sab Grima Legnano in serie A1. Bartesaghi ha mosso i primi passi nel Pool Volley Alta ...

Volley – La Millenium Savallese ha un nuovo sponsor : la Casa del Filtro : Casa del Filtro si unisce al pool di sponsor Millenium: la Savallese si allarga La Casa Del Filtro è un’azienda bresciana che dal 1979 commercializza gamme complete di elementi filtranti intercambiabili, ricambi autocarri e rimorchi e batterie, ideali per risolvere ogni problema di filtrazione e di energia. Grazie a un grande magazzino filtri di ogni tipo garantisce disponibilità immediata dei prodotti anche dei più complessi da ...

Pallavolo – La Volley Millenium Brescia rinnova la sua partnership con Erreà Sport : Lo sponsor tecnico della Millenium rimarrà l’Erreà Sport fino al 2022. Siglata un’importante partnership di 4 anni fra il sodalizio Bresciano e una delle realtà più importanti al mondo dell’abbigliamento Sportivo L’azienda parmense e Volley Millenium Brescia sono lieti di ufficializzare un accordo di partnership tecnica della durata di 4 stagioni, fino all’estate 2022. Erreà Sport è stata già partner di Millenium ...

Sand Volley 4X4 2018 – Anche la Millenium Savallese al Lega Volley Summer Tour : Prima apparizione della società bresciana al Summer Tour di beach Volley organizzato dalla Lega Pallavolo Seria A Femminile, vetrina di primissimo livello sulla sabbia con le fasi finali di ognuna delle 4 tappe su RaiSport HD Si alza il sipario sul famoso Volley Summer Tour di Sand Volley 4X4 nell’edizione 2018, che porta le stelle della pallavolo in rosa sulle spiagge italiane. Organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master ...

Pallavolo – A volte ritornano - Giulia Biava reinserita nel team della Millenium Volley : Per Millenium c’è il ritorno di Giulia Biava fra le bande, la squadra di Pallavolo riaccoglie l’attaccante-ricevitrice che completa il reparto dei posti-4 Originaria di Scanzorosciate in provincia di Bergamo, Giulia Biava, trent’anni il prossimo 19 dicembre, ritorna ad indossare la maglia bianconera dopo averla lasciata lo scorso gennaio, quando a metà del campionato di A2, aveva deciso di intraprendere l’avventura a ...

Volley - Spas e Millenium ancora insieme : rinnovata la partnership : ... per questo propone una linea di prodotti che per qualità e funzionalità è da ritenersi fra le migliori del Mondo, compresi i prodotti elettromedicali e gli integratori alimentari. Dal 2016 un team ...

Volley – Millenium rinnova con Spas : l’azienda commerciale ancora fornitore esclusivo per il materiale sanitario : Spas è fornitore esclusivo per il materiale sanitario Millenium S.P.A.S. srl, azienda commerciale presente nel settore medico sportivo dal 1987 e già fornitore di Millenium, rinnova il sostegno alle Leonesse bresciane con un biennale attraverso il quale sarà fornitore esclusivo per il materiale sanitario. La linea dedicata alla Medicina Sportiva che Spas ha studiato insieme ad atleti e terapisti delle varie discipline ha permesso di realizzare ...

Volley – Siglato l’accordo annuale tra Valsabbina e Millenium : Valsabbina e Millenium Brescia certificano la sponsorizzazione presso la sede della Banca in via XXV Aprile. Le Leonesse verso la conferma del PalaGeorge come palazzetto di casa Brescia guarda verso il futuro, un futuro che si chiama serie A1. In vista della prossima stagione che vedrà il sodalizio bianconero partecipare al massimo campionato italiano, il più competitivo al mondo, la Milleniun ha chiuso due importantissimi tasselli del mosaico: ...

Beach Volley – Trofeo delle Province : secondo posto per la coppia Millenium Sala-Marelli : Beach: l’inedita coppia Millenium Sala-Marelli seconda al Trofeo delle Province. Entusiasmo in casa Millenium per l’ottimo risultato del duo Sala-Marelli, alla prima volta sulla sabbia e team rivelazione del torneo, che si giocano alla grande una finale tutta bresciana Si è chiusa domenica a Cellatica l’edizione 2018 del Trofeo delle Province, il torneo giovanile di Beach Volley organizzato come ogni anno dal Comitato Regionale ...