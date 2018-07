Violentatore esce dal carcere in permesso premio e viene ucciso

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) Hanno atteso che uscisse dalin, lo hanno attirato in una trappola e quindi lo hanno, in una vera e propria esecuzione: così è morto ieri sera in provincia di Benevento un uomo condannato per violenza sessuale su minori.Erano circa le 20 di giovedì sera quando a Frasso Telesino, in Campania, il 45enne Giuseppe Matarazzo si stava preparando per cenare in compagnia dei genitori. L'uomo si trovava nell'abitazione dopo essere uscito dalin. Nel penitenziario beneventano doveva scontare una condanna ad 11 anni per un capo d'accusa assai grave: violenza sessuale su minori.Secondo la sentenza che lo aveva colpito, nei tardi anni Duemila l'uomo avrebbe avuto rapporti sessuali con una ragazzina minorenne, che il 6 gennaio 2008 si tolse la vita impiccandosi ad un albero. Nel 2009 Matarazzo venne condannato in primo grado a 10 anni di(poi ...