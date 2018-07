Vincenzo Nibali poteva vincere il Tour de France Sogno e sacrifici spezzati da un

VIDEO Vincenzo Nibali - caduta provocata dalla tracolla della fotocamera di un tifoso. La moviola : La caduta che ha costretto Vincenzo Nibali a lasciare il Tour de France è stata causata da un tifoso. Con il passare delle ore sono usciti una serie di VIDEO amatoriali che mostrano da una differente angolazione la dinamica della caduta, fornendo una visione chiara di quando successo. L’episodio è avvenuto a 4 km dalla vetta dell’Alpe d’Huez, nell’ultimo tratto della salita non transennato. Lo Squalo stava accelerando per rispondere all’attacco ...

VIDEO e FOTO Caduta Vincenzo Nibali : colpa di un tifoso sull’Alpe d’Huez! Lo Squalo impigliato in una cinghia - addio Tour de France : Vincenzo Nibali è stato costretto a ritirarsi dal Tour de France a causa di una frattura vertebrale dovuta a una Caduta a quattro chilometri dalla cima dell’Alpe d’Huez. Lo Squalo stava pedalando benissimo, stava rispondendo all’attacco di Chris Froome e sembrava in forma smagliante, pronto a lottare per la vittoria di tappa e per dare sempre più concretamente l’assalto alla maglia gialla. Proprio sul più bello, però, è ...

Tour de France 2018 : Vincenzo Nibali si ritira. Confermata la frattura vertebrale - lo Squalo costretto a lasciare la Grande Boucle : Il Tour de France di Vincenzo Nibali finisce qui. La notizia che nessuno avrebbe voluto sentire è purtroppo arrivata: gli esami radiografici effettuati all’ospedale di Grenoble hanno confermato la frattura vertebrale, che costringe quindi lo Squalo al ritiro. La scalata all’Alpe d’Huez si trasforma quindi in un incubo per il siciliano, che è stato travolto da una moto della Gendermeria a 4 km dal traguardo, mentre aveva accelerato per rispondere ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “C’erano le moto - la strada era stretta e sono caduto. La gamba era ottima” : Vincenzo Nibali ha vissuto quest’oggi l’episodio più sfortunato della sua carriera. A circa 4 km dalla vetta dell’Alpe d’Huez, arrivo in salita storico del Tour de France, lo Squalo è stato fatto cadere da due moto della Gendarmeria Francese. Il 33enne messinese ha raccontato l’episodio nel dopo-tappa: “C’era Bardet davanti. La strada si stringeva, non c’erano le transenne. Ha accelerato Froome, io ...