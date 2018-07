Vincenzo Nibali | non è stata la moto a farlo cadere | ora l' obiettivo è il mondiale

La caduta di Vincenzo Nibali al Tour de France e le fratture vertebrali toraciche : cause - sintomi - cura e tempi di recupero : Le ossa che compongono la colonna vertebrale del nostro corpo sono molto forti ma anche una vertebra può fratturarsi come qualsiasi altro osso del corpo. Le fratture vertebrali solitamente sono dovute a condizioni come l’osteoporosi, l’eccessiva pressione o una caduta molto forte. Ne sa qualcosa Vincenzo Nibali, grande ciclista italiano impegnato nel suo settimo Tour de France e inserito nella lotta per la vittoria finale, che ieri si è ...

Ciclismo - Paolo Slongo : “Programmi invariati - Vincenzo Nibali farà Vuelta e Mondiali” : Una buona notizia, finalmente, per Vincenzo Nibali. Paolo Slongo, direttore sportivo della Bahrain Merida, ha dichiarato ai microfoni della RAI che il programma estivo-autunnale dello Squalo non dovrebbe subire variazioni, nonostante la frattura di una vertebra costata il ritiro dal Tour de France: “Resta tutto invariato, il dottore ci ha detto che dopo 15 giorni di riposo Vincenzo potrà tornare in bicicletta. Quindi faremo Vuelta e ...

Vincenzo Nibali si ritira per la prima volta in un grande giro. Il Tour de France 2018 finisce per colpa di uno spettatore : Al Tour de France 2018 Vincenzo Nibali si è ritirato per la prima volta in carriera in un grande giro. Il siciliano è stato costretto ad abbandonare la grande Boucle per una frattura vertebrale riporta in seguito ad una caduta sull’Alpe d’Huez causata da un tifoso. Con una lesione di questo tipo è impossibile fare una corsa ciclistica, sia per le problematiche nella fase respiratoria, che per non rischiare di danneggiare anche le strutture ...

Vincenzo Nibali - i tempi di recupero dall’infortunio. Periodo di riposo con busto - obiettivo Mondiali : Archiviato l’immane dispiacere per un Tour de France terminato a causa della tracolla di un tifoso e di una moto della Gendarmeria francese che lo aveva stretto eccessivamente, per Vincenzo Nibali è già tempo di pensare al vero obiettivo stagionale: i Mondiali di Innsbruck. In Austria si svolgerà una rassegna iridata su uno dei tracciati più duri della storia, da scalatori puri (clicca qui per saperne di più). Lo Squalo dello Stretto ha ...

Tour de France – Nibali vero campione - dopo il ritiro l’incredibile gesto di Vincenzo : Vincenzo Nibali costretto al ritiro al Tour de France: il messaggio di Franco Pellizotti lascia senza parole 12ª tappa amara, per Vincenzo Nibali, al Tour de France. Lo Squalo dello Stretto è stato costretto a ritirarsi dalla Grande Boucle a causa delle conseguenze riportate dopo una terribile caduta. Una vertebra rotta, per il messinese della Bahrain Merida, che nonostante il dolore atroce è riuscito a tornare in sella alla sua bici e ...

Vincenzo Nibali : “Un peccato lasciare il Tour così - potevo vincere la tappa. Bisogna creare maggiore sicurezza agli atleti” : “Lascio il Tour così ed è un peccato, ci credevo di poter vincere la tappa”. Vincenzo Nibali stava andando davvero fortissimo sull’Alpe d’Huez e senza quella maledetta caduta probabilmente sarebbe stato proprio lui ad alzare le braccia sul traguardo di questa mitica salita. Invece per colpa di un tifoso (Clicca per qui per la moviola della caduta) ha dovuto dire addio ai sogni di gloria e abbandonare il Tour de France 2018. Nelle parole ...

Vincenzo Nibali - addio al Tour de France. Spuntano due video-verità : ecco perché è caduto lo Squalo : Il Tour de France di Vincenzo Nibali è finito anzitempo: il messinese è stato fatto cadere a poco più di quattro chilometri dall’arrivo sull’Alpe d’Huez e l’incidente gli ha provocato la frattura di una vertebra. Risultato: ritiro per il campione italiano. Ma se inizialmente c’erano dubbi sulla responsabilità di chi lo avesse tirato giù dalla bicicletta (tifosi o moto della polizia francese), ora Spuntano due video ...

VIDEO Vincenzo Nibali - caduta provocata dalla tracolla della fotocamera di un tifoso. La moviola : La caduta che ha costretto Vincenzo Nibali a lasciare il Tour de France è stata causata da un tifoso. Con il passare delle ore sono usciti una serie di VIDEO amatoriali che mostrano da una differente angolazione la dinamica della caduta, fornendo una visione chiara di quando successo. L’episodio è avvenuto a 4 km dalla vetta dell’Alpe d’Huez, nell’ultimo tratto della salita non transennato. Lo Squalo stava accelerando per rispondere all’attacco ...

Vincenzo Nibali poteva vincere il Tour de France. Sogno e sacrifici spezzati da un deficiente : Il giorno dopo l’amarezza è ancora più grande. Oggi Vincenzo Nibali non sarà alla partenza: per noi italiani, di fatto, il Tour de France è finito con nove giorni d’anticipo. Pensate a come deve sentirsi lo Squalo in questo momento. Un anno di allenamenti, sacrifici, lunghi periodi in altura lontano dalla famiglia con l’obiettivo di coronare un altro Sogno giallo. Un Sogno spezzato, demolito in un istante dalla tracolla di un ...

Il ciclista italiano Vincenzo Nibali si è ritirato dal Tour de France dopo la caduta nella tappa di giovedì : Il ciclista italiano Vincenzo Nibali si è ritirato dal Tour de France dopo la caduta nella tappa di giovedì che gli ha causato la frattura di una vertebra. Nibali è caduto a circa 4 chilometri dalla fine della tappa da Bourg-Saint-Maurice The post Il ciclista italiano Vincenzo Nibali si è ritirato dal Tour de France dopo la caduta nella tappa di giovedì appeared first on Il Post.

VIDEO e FOTO Caduta Vincenzo Nibali : colpa di un tifoso sull’Alpe d’Huez! Lo Squalo impigliato in una cinghia - addio Tour de France : Vincenzo Nibali è stato costretto a ritirarsi dal Tour de France a causa di una frattura vertebrale dovuta a una Caduta a quattro chilometri dalla cima dell’Alpe d’Huez. Lo Squalo stava pedalando benissimo, stava rispondendo all’attacco di Chris Froome e sembrava in forma smagliante, pronto a lottare per la vittoria di tappa e per dare sempre più concretamente l’assalto alla maglia gialla. Proprio sul più bello, però, è ...

Il direttore del Tour de France e le scuse a Nibali - Prudhomme aspetta Vincenzo al rientro dall’ospedale [VIDEO] : Christian Prudhomme ha atteso Vincenzo Nibali al rientro dall’ospedale di Grenoble: lo splendido gesto del direttore del Tour de France nei confronti del corridore italiano Gli esami strumentali eseguiti all’ospedale di Grenoble su Vincenzo Nibali hanno rivelato che il ciclista della Bahrain-Merida ha riportato una vertebra rotta dopo la caduta di oggi. Il capitombolo in cui è incappato il corridore, durante la fase finale ...

Vincenzo Nibali : i tempi di recupero. Il Mondiale non sembra a rischio : Il Tour de France di Vincenzo Nibali si è chiuso nel peggiore dei modi. Lo Squalo è stato costretto al ritiro al termine della dodicesima tappa per una brutta caduta a 4 km dal traguardo dell’Alpe d’Huez, dove è stato buttato giù da una moto della Gendermeria. Gli esami radiografici effettuati hanno evidenziato una frattura composta della 10° vertebra toracica. Una lesione che impedisce a Nibali di respirare in modo corretto e rende quindi ...

Tour de France 2018 - la nuova classifica generale senza Vincenzo Nibali… : Vincenzo Nibali si è ritirato al termine della dodicesima tappa del Tour de France a causa di una caduta sull’Alpe d’Huez causata da una moto della Gendermeria. Lo Squalo ha riporta una frattura vertebrale e non potrà quindi continuare la Grande Boucle, in cui si trovata in quarta posizione in classifica generale. Il Tour perde quindi uno dei grandi favoriti e la nuova graduatoria vede salire Primož Roglic in quarta posizione. Di seguito la ...