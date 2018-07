Villaggio Universiadi | si accelera | una nave-hotel nel porto di Salerno

Universiadi Napoli 2019 : caos Villaggio. I Giochi campani sono a forte rischio : La trentesima edizione delle Universiadi, in programma a Napoli e in altre città campane, è a forte rischio. Il problema è la collocazione e realizzazione del Villaggio, ancora oggi fulcro di polemiche politiche e logistiche. Come riportato dall’uscita odierna del Corriere del Mezzogiorno, sono ore febbrili circa l’effettiva nascita delle Universiadi di Napoli 2019. “Si attende in settimana il decreto del Consiglio dei Ministri ...

Napoli - Cantone : “Universiadi 2019? Senza accordo su Villaggio atleti si deve rinunciare. Decidere entro venerdì” : “Io non credo che si possa rinviare. L’unica cosa realmente complicata è proprio rinviare. Ci sono ancora dei problemi però adesso abbiamo una data oltre la quale non si può andare che è quella di venerdì prossimo. Se entro venerdì prossimo Regione e Comune individueranno i luoghi per la sistemazione degli atleti le Universiadi si faranno. Se questo non dovesse avvenire io credo che Napoli dovrebbe rinunciare e non sarebbe una bella ...

Universiadi Napoli - De Luca : “No Villaggio atleti - usiamo le navi da crociera. Mai un campo rom alla Mostra D’Oltremare” : “L’unico ente che paga per questo evento è la Regione Campania. C’è molta gente che parla ma non caccia neanche un euro. Noi siamo contro la devastazione della Mostra D’Oltremare. Io non accetterò mai che si faccia un campo rom alla Mostra D’Oltremare. Ieri c’è stato un clima positivo ed abbiamo spiegato che per quanto ci riguarda si possono utilizzare le navi da crociera per ospitare migliaia di atleti. Se ne ...

Universiadi a Napoli - è scontro totale sul Villaggio degli atleti : 'No al campo rom nella Mostra d'Oltremare' : 'Noi siamo nettamente contro la devastazione di Mostra d'Oltremare, non accetterò mai che si faccia un campo rom alla Mostra'. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ...

Vertice a Palazzo Chigi per le Universiadi. De Luca : ok navi e piccolo Villaggio : 'Credo si sia fatto un passo avanti: c'è piena disponibilità da parte delle istituzioni e uno spirito collaborativo. Ovviamente ci sono dei problemi ma la conclusione di questa sera è quella che si ...

Universiadi - vertice a Palazzo Chigi. Malago : 'Rinvio al 13 luglio per decidere sul Villaggio' : 'Per le Universiadi c'è un rinvio della cabina di regia al 13 luglio, sempre qui a Palazzo Chigi con gli stessi protagonisti, per avere la certezza che si possano fare. Questo è lo stato dell'arte'. È ...

Universiadi - Villaggio alla Mostra d'Oltremare : un buco da 30 milioni : Se c'è conflittualità politica la si risolva altrove'. Sale la tensione, in vista del vertice di martedì sulle Universiadi. Che vengono messe a rischio da più fattori. Il primo, il più importante, è ...

Villaggio Universiadi alla Mostra d'Oltremare - De Luca non ci sta : 'Pronti a fare ricorso' : Sul Villaggio per gli atleti alla Mostra d'Oltremare di Napoli il presidente della giunta regionale campana Vincenzo De Luca si dice pronto a dare battaglia: 'Come Regione - ha detto oggi intervenendo ...

Napoli - Universiadi 2019 : dalla Fisu via libera al Villaggio atleti in Mostra : Via libera al progetto di realizzare il Villaggio degli atleti all'interno della Mostra d'Oltremare. L'assenso alla ipotesi è arrivato oggi dal Comitato direttivo della Fisu che ha inviato una lettera ...

Universiadi - ora è ufficiale : il Villaggio sarà allestito alla Mostra d'Oltremare : Il comitato esecutivo della Fisu, riunitosi oggi a Kazan, ha deciso di scegliere la Mostra d'Oltremare come miglior progetto per la realizzazione del villaggio che dovrà ospitare le Universiadi di ...