Vertice Conte-Di Maio-Tria-Giorgetti | ' fumata bianca' su Cdp

Nomine : dal Vertice con Conte fumata bianca su Cdp : fumata bianca dal vertice a Palazzo Chigi con il premier Conte, i ministri Di Maio e Tria, e Giancarlo Giorgetti. Secondo quanto si apprende sarebbe stata trovata l'intesa sul vertice del Cdp.

Salta il Vertice sulle nomine della Cdp. Incontro riservato tra Conte e Tria : Un vertice convocato dal premier e poi sconvocato fra l’imbarazzo generale. Matteo Salvini che dice platealmente di «non saperne nulla» mentre Luigi Di Maio alla Camera si scaglia riservatamente contro il ministro del Tesoro. E infine un Incontro a quattr’occhi fra quest’ultimo e Giuseppe Conte a Palazzo Chigi,in cui si sarebbe parlato perfino di ...

Stallo Cdp - è tensione tra Tesoro e M5S-Lega : salta il Vertice di Conte : ROMA Un insolito vertice convocato e sconvocato nel giro di mezz'ora. Una telefonata accesa tra il sottosegretario Giancarlo Giorgetti e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Un colloquio a tu per tu tra lo stesso Tria e il premier Conte a palazzo Chigi. Tutto in una giornata di ordinaria follia di una maggioranza che non riesce a trovare l'intesa ...

Nomine - primo grosso guaio per il governo : convocato e poi sospeso Vertice da Conte : Alta tensione sulle Nomine ai vertici di Cassa depositi e prestiti. Salta l'incontro tra Di Maio, Salvini e Tria, convocato dal premier. L'unico a presentarsi dal premier è il titolare del Tesoro, ...

Salvini boicotta il Vertice sulle nomine - schiaffo a Conte : Roma, 19 lug., askanews, - Non c'è ancora il via libera sulle nomine, il nodo cruciale della Cassa Depositi e Prestiti, ma c'è anche il tema della Rai che incombe, non si scioglie, e in giornata il ...

Governo : Mirabelli - Conte non conta - decide Salvini e salta Vertice : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Dopo una lunga, inutilmente lunga intervista al Fatto quotidiano il premier Conte che si ispira a Moro convoca un importante vertice sulle nomine a cui il suo vice Matteo Salvini dice no. Le questioni a questo punto sono due. La prima è che nel Governo del cambiamento non c’è accordo sulle nomine e non solo su quello. La seconda è che Conte non conta e a decidere ormai è solo Salvini”. Lo ...

Governo : Mirabelli - Conte non conta - decide Salvini e salta Vertice : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Dopo una lunga, inutilmente lunga intervista al Fatto quotidiano il premier Conte che si ispira a Moro convoca un importante vertice sulle nomine a cui il suo vice Matteo Salvini dice no. Le questioni a questo punto sono due. La prima è che nel Governo del cambiamento non c’è accordo sulle nomine e non solo su quello. La seconda è che Conte non conta e a decidere ormai è solo Salvini”. ...

Cdp - Vertice Conte-Salvini convocato e annullato/ Ministro - “non lo sapevo” : Pd - “non dettino nomine a Tria” : Conte annulla vertice su nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-Tria impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:44:00 GMT)

Conte annulla Vertice nomine Cdp/ Salvini smentisce Premier - "non sapevo nulla dell'incontro" : nodo Lega-M5s : Conte annulla vertice su nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, 'non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io'. Di Maio-Tria invece..

Cdp - Conte convoca Vertice per le nomine - ma poi lo rinvia - . Salvini : 'Non sapevo nulla' : All'incontro erano stati chiamati a partecipare i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, 'Non sapevo che fosse stato convocato e non sapevo neanche che ...

Cdp - Conte convoca Vertice per le nomine (ma poi lo rinvia). Salvini : 'Non sapevo nulla' : "Ci stiamo lavorando". È questo il ritornello, per ora, che circola nel governo. Lo ha detto ieri il premier Conte a chi gli chiedeva come e quando sarà trovato l'accordo per risolvere il nodo delle nomine, leggi Cassa Depositi e Prestiti: "Ci stiamo riflettendo bene per non sbagliare", diceva il giurista. E Di Maio gli faceva eco: "Per Cdp stiamo cercando i migliori, ci stiamo lavorando".Oggi, però, il tira e molla sulle nomine si è trasformato ...

Conte annulla Vertice nomine Cdp/ Salvini smentisce Premier - “non sapevo nulla dell’incontro” : nodo Lega-M5s : Conte annulla vertice su nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-Tria impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:13:00 GMT)

Nomine Cdp - caos nel governo. Conte convoca Vertice - poi lo rinvia : Il viceministro Salvini afferma di non essere stato informato dell'incontro voluto dal premier sulle Nomine, e poi rinviato

Nomine Cdp - Salvini smentisce Vertice con Conte : "Non ne sapevo niente" : MILANO - 'vertice Nomine? Non sapevo ci fosse'. Le parole del vicepremier, Matteo Salvini, lasciano intendere meglio di qualunque altra cosa, l'impasse che stanno vivendo il governo e i due partiti ...