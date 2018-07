“Vergognati - eri con noi” - Lezzi contestata dai no Tap : Lecce, 20 lug. (Adnkronos) – La ministra per il Sud, Barbara Lezzi, esponente del Movimento 5 Stelle, salentina, è stata contestata da un gruppo di esponenti del Movimento No Tap, contrario alla costruzione del gasdotto transadriatico, nell’Ateneo di Lecce al termine di un incontro dell’esponente di governo con i precari dell’Università. “La ringraziamo vivamente, grazie del tradimento che ci ha fatto”, hanno ...