Venezia | nuovo incidente in A4 | 5 km di coda in direzione Milano

meteoweb.eu

: RT @ManifPourTousIt: UN VENTO NUOVO STA SOFFIANDO Dopo il Friuli Venezia Giulia anche il comune di #Udine esce dalla rete delle amministraz… - me_desaparecido : RT @ManifPourTousIt: UN VENTO NUOVO STA SOFFIANDO Dopo il Friuli Venezia Giulia anche il comune di #Udine esce dalla rete delle amministraz… - OI_Magazine : Weekend a #Venezia? Lasciati sedurre dalla storia e dall’ingegno di #GiacomoCasanova attraverso i luoghi delle sue… - mattucel : RT @ManifPourTousIt: UN VENTO NUOVO STA SOFFIANDO Dopo il Friuli Venezia Giulia anche il comune di #Udine esce dalla rete delle amministraz… -

(Di venerdì 20 luglio 2018), 20 lug. (AdnKronos) –in A4, questa volta in carreggiata ovest (), all’altezza dell’area di servizio di Arino: due vetture sono entrate in collisione poco prima delle 17, occupando due corsie di marcia. Non si registrano feriti.Sul posto stanno convergendo la Polstrada, il soccorso stradale e 2 mezzi con gli ausiliari di CAV, coordinati dal Centro Operativo di Mestre per le operazioni di segnalazione e viabilità. L’e il transito iniziale in una sola corsia sta provocando code fino a 5 chilometri, in aumento. Risolto invece verso le 15.30 l’del primo pomeriggio nella carreggiata opposta (Trieste), all’altezza di Vigonza: attualmente permangono code residue in lento smaltimento. L'articoloin A4, 5 km diin...