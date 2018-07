Veneto : Coldiretti - 376 tipicità lo confermano ai primi posti per Bandiere del gusto : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) - Il Veneto con 376 Bandiere del gusto sventola al quinto posto per numero di specialità enogastronomiche, rimanendo dunque nella top ten delle regioni italiane che tengono alto l’onore del “Made in Italy” nel mondo. E mentre l’elenco dei Pat (prodotti agroalimentari tra

Animali : Coldiretti Veneto - al via piano di controllo del lupo : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) - "Con il piano di controllo serrato si può passare alla fase successiva: quella dell'abbattimento. Firmiamo questo protocollo concordato con la Regione Veneto perche' rappresenta finalmente una prima risposta agli allevatori ma soprattutto un intervento per la societa'

Animali : Coldiretti Veneto - al via piano di controllo del lupo : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – “Con il piano di controllo serrato si può passare alla fase successiva: quella dell’abbattimento. Firmiamo questo protocollo concordato con la Regione Veneto perche’ rappresenta finalmente una prima risposta agli allevatori ma soprattutto un intervento per la societa’ tutta”. Lo ha detto Martino Cerantola presidente di Coldiretti oggi a Palazzo Balbi in occasione della ...

Animali : Coldiretti Veneto - al via piano di controllo del lupo : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) – “Con il piano di controllo serrato si può passare alla fase successiva: quella dell’abbattimento. Firmiamo questo protocollo concordato con la Regione Veneto perche’ rappresenta finalmente una prima risposta agli allevatori ma soprattutto un intervento per la societa’ tutta”. Lo ha detto Martino Cerantola presidente di Coldiretti oggi a Palazzo Balbi in occasione della ...

Veneto : Coldiretti - allarme per gli ulivi dei Colli Euganei (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In Veneto su circa 5.000 ettari coltivati ad oggi si stima che questo "attacco" abbia raggiunto il 40% delle piante coltivate. Nei Colli Euganei Coldiretti Padova sta monitorando la situazione ipotizzando un coinvolgimento di circa il 20/30% delle piante. Nel Veronese, su

Veneto : Coldiretti - allarme per gli ulivi dei Colli Euganei : Padova, 26 giu. (AdnKronos) - Le ondate di freddo tra febbraio e marzo hanno lasciato il segno sugli uliveti: pare sia questa infatti la principale causa di un fenomeno che sta preoccupando gli olivicoltori veneti, a partire da quelli dei Colli Euganei. “Due funghi stanno attaccando migliaia di uliv

Maltempo - Coldiretti Veneto : danni per l’agricoltura nella stagione più calda della storia : La zona più colpita in Veneto è quella di Feltre in provincia di Belluno. Lo rivela Coldiretti in merito al Maltempo che si è abbattuto nella regione nella giornata di ieri. L’area si sta caratterizzando per la presenza di vitigni autoctoni con produzioni di qualità d’altura – sottolinea Coldiretti – . Sono i giovani viticoltori ad aver riportato la coltivazione storica di viti come Pavana e Bianchetta, sperimentando pure ...

Maltempo : Coldiretti - in Veneto danni per agricoltura nella stagione più calda della storia (2) : (AdnKronos) - "L’andamento anomalo di quest’anno conferma purtroppo i cambiamenti climatici in atto che si manifestano – sottolinea la Coldiretti – con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al Maltempo. L