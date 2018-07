Velvet collection anticipazioni | LOURDITAS tra MANOLITO e INES

Velvet collection anticipazioni : JONAS e MARIE - primo bacio in arrivo! : Nei prossimi episodi di Velvet Collection, JONAS Infantes (Llorenc Gonzalez) vorrà dichiararsi all’affascinante stilista francese MARIE Leduc (Andrea Durò); il proposito del cugino di Pedro (Adrian Lastra) si rivelerà però più difficile del previsto… Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio quando JONAS, Pedro e Manolito (Nacho Montes) andranno a vivere insieme: visto che anche MARIE avrà bisogno di un posto nel quale ...

Velvet collection mette in crisi Clara con l’arrivo di Elena : anticipazioni penultima puntata 27 luglio : Il 3 agosto prossimo andrà in onda il finale di Velvet Collection, sempre su Rai1, con la possibilità, o meno, di scoprire cosa succederà in una possibile seconda stagione dello spin off spagnolo. Fino ad allora l'appuntamento sarà con le nuove puntate e, in particolare, proprio venerdì prossimo con la penultima. Prima di scoprire cosa succederà ad un passo dal finale di Velvet Collection, vediamo insieme cosa succederà nella puntata di ...

Velvet collection terza puntata : trama e anticipazioni 20 luglio 2018 : Velvet Collection terza puntata. Torna su Rai 1 lo spin-off della serie tv Velvet. La fiction targata Movistar+ e Producciones, va in onda in Spagna su Antena 3. Alla regia troviamo Gustavo Ron e Jorge Torregrossa. Scopri trama e anticipazioni della terza puntata venerdì 20 luglio 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Velvet Collection terza puntata: trama e anticipazioni 20 luglio 2018 Proprio quando Clara sta cedendo a ...

Anticipazioni Velvet collection - quarta puntata : la morte di Rita sconvolge Pedro : Prosegue l'appuntamento su Raiuno con la fiction Velvet Collection che va in onda tutti i venerdì sera in prima visione assoluta. La fiction in queste settimane ha registrato una media di circa 2 milioni di fedelissimi spettatori con uno share che oscilla tra il 10 e il 12%. Tanti i colpi di scena ci saranno anche nel corso della quarta puntata di Velvet Collection che sarà trasmessa venerdì 27 luglio, tra essi pure la morte di Rita che lascerà ...

Velvet collection - attrazioni fatali : anticipazioni 20 luglio : Torna su Rai1 la galleria di moda più famosa della Spagna. La terza puntata di Velvet Collection, spin-off della serie tv Velvet, orfana della quinta stagione, va infatti in onda venerdì 20 luglio alle 21.25 con il titolo Una nuova opportunità. Velvet Collection, anticipazioni terza puntata Proprio quando Clara sta cedendo a Sergio, alla Velvet si presenta all’improvviso Elena, la sua ex fidanzata, proponendo la distribuzione in esclusiva ...

Ascolti TV | Venerdì 13 luglio 2018. Basta il 12.1% a Velvet collection per vincere la serata. Le Verità Nascoste 8.5% - TV8 al 4% con il meglio di IgT : Velvet Collection Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 2.018.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.420.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 Helen Dorn ha interessato 804.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha catturato l’attenzione di 772.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 971.000 ...

Velvet collection : anticipazioni terza puntata di venerdì 20 luglio 2018 : Velvet Collection Dieci episodi da cinquanta minuti circa ciascuno, per un totale di cinque prime serate di Rai 1, catapulteranno il pubblico nelle atmosfere degli anni ‘70, mettendo nuovamente al centro della scena abiti ed intrighi: Velvet Collection, spin off di Velvet, terrà compagnia ai telespettatori per tutto il mese di luglio. A seguire le anticipazioni di tutti gli episodi, aggiornate di volta in volta. Velvet Collection: ...

Anticipazioni Velvet collection terza puntata : l'arrivo di Elena sconvolge Sergio : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction Velvet Collection. La prossima settimana andra' in onda la terza puntata di questo spin off che sta appassionando anche il pubblico Italiano [VIDEO]anche se gli ascolti non sono proprio entusiasmanti. L'appuntamento in onda venerdì 20 luglio su Raiuno si preannuncia ricco di colpi di scena: arrivera' Elena, nuovo personaggio interpretato dall'attrice Megan Montaner. Spoiler Velvet ...

Ascolti tv - venerdì 13 luglio vince Velvet Collection : La replica del secondo episodio della prima stagione di Velvet Collection, la fiction ambientata in Spagna, in onda su Rai1, ha conquistato la prima serata televisiva di ieri con 2 milioni e 18mila telespettatori, pari ad uno share del 12,1%. Su Canale 5 la fiction Le verità nascoste ha ottenuto 1.420.000 spettatori con l’8,50% di share. Ascolti tv, il resto del prime tv Bene, su Rai 3, la puntata de La Grande Storia intitolata ...

Replica Velvet collection secondo episodio su RaiPlay e RaiPremium : Prosegue la messa in onda su Raiuno della fiction Velvet Collection, di cui ieri sera, 13 luglio, è andata in onda la seconda puntata in prima visione assoluta. Un appuntamento decisamente molto atteso dai fan dato che, nel corso delle ultime settimane, la fiction è stata più volte posticipata, ma a quanto pare, da questa settimana in poi, la serata del venerdì sarà quella ufficiale per la messa in onda di tutti gli episodi che mancano. Il ...

Ascolti tv ieri - Velvet collection vs Le verità nascoste | Dati Auditel 13 luglio 2018 : Due fiction a confronto. Ecco i Dati degli Ascolti tv di ieri, 13 luglio 2018. Chi ha vinto la prima serata? Rai 1 o Canale 5 ovvero Velvet Collection o Le verità nascoste? I Mondiali di Russia 2018 stanno per terminare, agosto è alle porte e molto presto le grandi sfide televisive verranno rimandate a settembre. E’ però interessante vedere comunque l’andamento di fiction, soap, anche se molte sono repliche, per capire meglio cosa ci ...

Velvet COLLECTION/ News e anticipazioni terza puntata : tra Clara e Sergio spunta Elena Pons : VELVET COLLECTION, News e anticipazioni terza puntata 20 luglio 2018: Clara e Sergio sembrano più vicini, ma spunta Elena Pons, una vecchia fiamma del giovane Godò(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 04:04:00 GMT)