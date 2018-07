“Vedo la Madonna” così abbindolava gli adepti del cerchio | la parabola di Sveva | da

fanpage

(Di venerdì 20 luglio 2018) Per oltre vent'anni, prima del cambio di sesso,Cardinale è stata il mistico di Brindisi con il nome di Paolo Catanzaro. Oggi è rinviata a giudizio con l'accusa di aver truffato i fedeli del 'magico' per 4 milioni di euro. La showgirl li avrebbe abbindolati con promesse di visioni e miracoli per estorcere loro del denaro.