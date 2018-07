Vasco | vita spericolata | pensione assicurata

Malattie cardioVascolari : 3 - 2 milioni di morti all'anno per inattività fisica : 3,2 milioni di morti all’anno per inattività fisica, 0,4 per ipertensione, 4,4 per obesità, 3,7 per inquinamento: sono i numeri legati all’urbanizzazi

Concerto Vasco Rossi - Roma/ Seconda serata : medley e novità sul palco (Oggi 12 giugno) : Vasco Rossi è pronto a tornare sul palco dello Stadio Olimpico per il bis Romano che gli permetterà di intrattenere migliaia di fan dopo il successo di ieri. Tutti felici? Quasi.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 17:35:00 GMT)

Biglietti falsi per i concerti di Vasco Rossi - i circuiti non ufficiali e le raccomandazioni per evitarli : Col debutto del VascoNonStop Live lo scorso primo giugno a Torino, è tornata a farsi necessaria la raccomandazione al pubblico di evitare l'acquisto su circuiti non ufficiali per evitare di ritrovarsi con Biglietti falsi per i concerti di Vasco Rossi rischiando di vedersi rifiutato l'accesso allo stadio. Il fan club del Blasco ha fatto presente di aver ricevuto diverse segnalazioni di acquirenti truffati, che hanno acquistato Biglietti presso ...

Camminare rapidamente allunga la vita/ Studio spiega come ridurrebbe il rischio di malattie cardioVascolari : Camminare rapidamente allunga la vita, uno Studio che arriva da Sidney spiega come ridurrebbe il rischio di malattie cardiovascolari e consiglia di evtiare la vita sedentaria.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Molte morti per arresto cardiaco potrebbero essere evitate se ci fosse più screening cardioVascolare : dal 26 al 28 maggio nella città di Rimini : Riparte il Progetto Nazionale di Prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da sabato 26 maggio a lunedì 28 maggio, dalle ore 9 alle ...