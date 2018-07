Vacanze a tavola Coldiretti | 5056 bandiere del gusto nel 2018

Vacanze : la spesa a tavola vale 30 mld : ...ultimi dieci anni si è verificata una vera esplosione in Italia della spesa turistica per la tavola che è balzata del 40% dal 2008 ad oggi nonostante gli anni di crisi che hanno colpito l'economia ...

Vacanze - Coldiretti : 35% di spese a tavola - vale 30 miliardi di euro : Il 35% della spesa di italiani e stranieri in vacanza in Italia è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. E’ quanto emerge dal Rapporto della Coldiretti su “Le Vacanze italiane nel piatto 2018” per l’anno internazionale del cibo italiano nel mondo presentato al Villaggio della Coldiretti ai Giardini Reali di Torino con il più grande ...