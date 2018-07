: Usa,Adrian Cronauer è morto in Virginia - TelevideoRai101 : Usa,Adrian Cronauer è morto in Virginia - Adrian_in_it : RT @JohannesBuckler: Non parlerò delle 316.545 vittime da armi da fuoco (tra il 2004 e il 2013) negli Stati Uniti. (Un numero che suggerire… - patrimonioitatv : Questa sera altra mega-diretta con super ospiti! Mara Olivetta Marcello Sacco Davide Mamone Antonio Benforte Jesica… -

"Gooooooood Morning, Vietnam!".E'a 79 anni,, il mitico conduttore radiofonico celebrato nel film del 1987 'Good Morning Vietnam' interpretato da Robin Williams. Famoso per iniziare le trasmissioni con lo slogan che ha segnato un'epoca, l'ex sergente dell'aviazione "amava gli uomini e donne in uniforme di tutto il mondo e ha sempre trovato il tempo di impegnarsi personalmente per loro", ha sottolineato la famiglia in una nota, annunciandone la scomparsa mercoledì, nella sua casa in.(Di venerdì 20 luglio 2018)