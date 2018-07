Usa | naufragio nel Missouri | 13 morti

Migranti - l'ong Open Arms salva 59 persone al largo della Libia e acc Usa l'Italia per i 100 morti del naufragio : ' salva ti e al sicuro 59 persone alla deriva e in pericolo di vita. Ora tutti a bordo di Open Arms diretti verso un porto sicuro'. La Ong catalana conferma con un tweet il soccorso a un gommone di ...

Migranti soccorsi dalla nave Usa - oltre 70 vittime nel naufragio : tra loro una donna incinta e una mamma con neonata : “Il gommone all’improvviso si è bucato nel mezzo e si è spezzato in due: è stata la fine”. I 42 Migranti sopravvissuti a un naufragio al largo della Libia grazie all’intervento della nave Trenton della Marina americana raccontano così quel momento drammatico, costato la vita ad almeno 70 persone, disperse in mezzo al mare. Quindi non 12 come era sembrato in un primo momento, ma oltre 70 morti. Tra loro, ricostruiscono i ...