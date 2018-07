: #Usa, moderna schiavitù arruola 40mila - CyberNewsH24 : #Usa, moderna schiavitù arruola 40mila - TelevideoRai101 : Usa, moderna schiavitù arruola 40mila - ulpio_traiano : @giumba2 @citty1968 @matteosalvinimi @poliziadistato @_Carabinieri_ I metodi criminali sono quelli degli scafisti.… -

Oltre 400.000 persone sono soggette ad una "" negli Usa per le condzioni di lavoro,perchè schiavi del sesso o per matrimoni forzati. Così l'Indice Globale sullapubblicato dalla Walk Free Foundation, che descrive il fenomeno come una serie di crimini nascosti che attraversano frontiere,diversi settori e giurisdizioni. "Gli Stati Uniti sono uno dei paesi più avanzati del mondo con oltre 400.000 schiavi moderni che lavorano in condizioni forzate", ha detto Andrew Forrest fondatore dell'organizzazione(Di venerdì 20 luglio 2018)