USA | dalla trade war alla currency war

"Papà mi fa male lì" - bimba di 2 anni venduta dalla madre per essere abUSAta da più uomini : La scoperta delle terribili violenze sessuali dopo l'angosciante richiesta di aiuto della piccola al padre adottivo a cui era stata affidata dai servizi sociali.

FUSAro vs La Russa : "Erasmus? Serve a 'ortopedizzare' i giovani fin dalla tenera età". "È una cazzata" : Battibecco a più riprese a L'Aria che Tira Estate (La7) tra il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, e il filosofo Diego Fusaro. Quest'ultimo critica ferocemente il progetto Erasmus, scatenando l'ilarità in studio: "Serve a ortopedizzare fin dalla tenera età i giovani". "Questa è una cazzata", commenta, ridendo, La Russa. Fusaro, in collegamento, continua il suo intervento:

Incontro Trump-Putin - giornalista USA portato via a forza dalla sala : protestava per la politica nucleare : Un giornalista è stato portato fuori a forza dalla sala della conferenza stampa congiunta di Donald Trump e Vladimir Putin, nel palazzo presidenziale finlandese a Helsinki, poco prima che i due leader cominciassero a parlare. Nelle immagini si vede il reporter che tiene un cartello su cui si legge "Nuclear Weapon Ban Treaty". Il giornalista è stato identificato come Sam Husseini, direttore dello U.S. Institute for Public Accuracy,

Frontiera USA-Messico - torna dalla madre la bimba messicana che pianse e commosse il mondo : In una registrazione si sentiva Alison supplicare gli agenti di Frontiera di chiamare sua zia, della quale ricordava il numero di telefono. Il ricongiungimento è avvenuto sabato a Houston.

Frontiera USA-Messico - torna dalla madre la bimba che pianse e commosse il mondo : In una registrazione si sentiva la piccola Alison supplicare gli agenti di Frontiera di chiamare i suoi familiari

USA - tornata dalla madre la bimba il cui pianto ha commosso il Paese : Una bimba di sei anni di El Salvador , separata dalla sua famiglia alla frontiera fra Stati Uniti e Messico e il cui pianto, registrato e diffuso dai media americani, aveva colpito l'opinione pubblica,...

Mondiali Basket sordi U21 – Italia sconfitta dagli USA : le azzurrine ko ad un passo dalla finale : Mondiali Basket sordi U21, niente da fare per l'Italia ko contro gli USA: le azzurrine sconfitte dalle padrone di casa ad un passo dalla finale Arrivate ad un passo dal sogno della finalissima, dovranno accontentarsi della 'finalina'. Le ragazze della Nazionale Italiana sorde U21 potranno giocarsi la finale per il 3° posto dei Mondiali Basket sordi U21, che metterà comunque in palio una medaglia. Nella sfida tenutasi questa sera presso la

Trump : non è necessario che USA escano dalla NATO - alleanza ora è più forte : "Non è necessario che gli Stati Uniti escano dalla NATO, ma il presidente potrebbe prendere questa decisione". Così il presidente statunitense, Donald Trump, in una conferenza stampa a sorpresa a

La minaccia di Trump - USA fuori dalla NATO. Incontro ristretto Consiglio atlantico : Teleborsa, - Il presidente americano, Donald Trump ha minacciato di uscire dalla NATO se gli alleati non faranno subito degli sforzi per aumentare le loro spese militari. L'inquilino della Casa Bianca

La minaccia di Trump : USA fuori dalla Nato se gli alleati non aumentano le spese militari : Il presidente Trump minaccia di uscire dalla Nato, perché gli altri alleati non pagano abbastanza. Lo ha rivelato l'agenzia tedesca Dpa, citando fonti non identificate. Poco dopo la Casa Bianca ha convocato i giornalisti al seguito del presidente, per comunicazioni urgenti. Secondo due fonti della Nato citate dalla Reuters il numero uno della Casa...

USA - Trump : 'Via dalla Nato se gli alleati non aumenteranno le spese militari' : Donald Trump ha minacciato di uscire dalla Nato se gli alleati non faranno subito degli sforzi per aumentare le loro spese militari. E' quanto si apprende da diverse fonti diplomatiche. Il presidente