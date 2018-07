Usa | barca si rovescia in lago del Missouri | almeno otto morti

Usa - si capovolge barca turisti : 8 morti : ANSA, - BRANSON , USA, , 20 LUG - Almeno otto persone sono morte, molte altre sono ricoverate e alcune risultano ancora disperse dopo che l'imbarcazione turistica sulla quale si trovavano si è ...

Usa - barca si ribalta in lago : 8 morti : 5.55 Almeno otto persone sono morte, molte altre sono ricoverate e alcune risultano ancora disperse dopo che l'imbarcazione turistica sulla quale si trovavano si è capovolta in un lago del Missouri. L'incidente-riferisce lo sceriffo della contea di Stone- è avvenuto ieri sera, quando una barca da crociera della 'Ride the ducks" è affondata nel Table Rock Lake con più di 30 persone a bordo Le operazioni di soccorso e ricerca sono ancora in ...

LampedUsa - i 450 migranti del barcone trasferiti su imbarcazioni di soccorso : Otto persone sono state portate sull’isola per motivi sanitari. Il ministro Salvini non cede: «I nostri porti restano chiusi, abbiamo già dato»

Migranti - i 450 del barcone trasferiti su navi Frontex e Gdf : verso la Sicilia. Otto profughi sbarcati a LampedUsa : Il barcone con 450 Migranti a bordo, partito dalla Libia e sul quale ieri si è consumato l'ennesimo scontro tra l'Italia e Malta, è arrivato al largo di Lampedusa dove...

"Vicini a LampedUsa - ma senza poter sbarcare. Barcellona ci accoglierà" : Così vicina, così lontana. Appare così l'Italia vista dalla Astral, la nave della Ong Proactiva che nei giorni scorsi ha imbarcato cinquantanove migranti in viaggio nel Mediterraneo su un barcone in difficoltà. Le cronache riportano le polemiche esplose nel Movimento Cinque Stelle tra Fico e Di Maio e le dichiarazioni del Ministro dell'Interno Salvini che dal raduno della Lega a Pontida annuncia: "Oggi c'è una ...

LU-VE sbarca negli Usa : Teleborsa, - LU-VE S.p.A. annuncia l'acquisizione della società statunitense Zyklus Heat Transfer Inc , attiva nel settore della produzione e commercializzazione di scambiatori di calore. L'...

RagUsa - sbarcati in 509 dalla nave Diciotti : due hanno ferite d'arma da fuoco : L'operazione si è conclusa alle 4 della notte. Dieci ricoverati in ospedale. A bordo c'erano anche 38 minorenni e 71 donne, sei delle quali incinte

RagUsa - la nave Diciotti è approdata nel porto di Pozzallo : 509 migranti sbarcati : Sono sbarcati nella notte a Pozzallo i 509 migranti che erano a bordo della nave Diciotti, arrivata nel porto del Ragusano dopo sette giorni di navigazione in mare. Le prime a scendere sono state 30 ...

Migranti - la nave Usa Trenton ad Augusta per sbarcare 41 naufraghi : “Non siamo riusciti a recuperare i 12 cadaveri” : La nave militare americana Trenton si trova davanti ad Augusta, in Sicilia, con a bordo 41 persone sopravvissute al naufragio di martedì mattina. E’ il portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, Flavio Di Giacomo, a chiedere ora di far sbarcare i Migranti: “E’ urgente consentire l’attracco nel porto” visto che “i sopravvissuti hanno immediato bisogno di assistenza” scrive su Twitter, ...

Migranti - nave Usa aspetta l’ok per sbarcare i 41 naufraghi : “Hanno bisogno di assistenza” : L'Ong Sea Watch si difende: "Non abbiamo mai saputo se i corpi dei 12 Migranti morti nel naufragio al largo della Libia fossero stati recuperati o meno dalla nave della Marina Usa".Continua a leggere

Aquarius - Macron non si scUsa : «Non posso dare ragione a chi caccia barca dalle coste» Tria rinvia il viaggio : Salvini: «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi». Il ministro dell’Interno torna sul caso della nave con a borso 629migranti: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia»

Aquarius - Macron non si scUsa : «Non posso dare ragione a chi caccia barca dalle coste» Tria rinvia il viaggio : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , intanto, ha annullato il suo incontro previsto oggi con l'omologo francese Bruno Le Maire, il quale ha espresso «rammarico» e si è augurato si possa tenere ...