Upa e Nielsen | online lo storico dei loro investimenti Un grande passo verso la

(Di venerdì 20 luglio 2018) Vi ho parlato proprio l’altro giorno delle stime fornite da Assocomunicazione sul valore deglipubblicitari in Italia. Una cosa sempre complessa per chi fa il nostro mestiere è però quella della ricostruzione delle serie storiche degli, impresa difficile perché spesso i dati più vecchi non sono più disponibili o perché le fonti di analisi dei dati sono cambiate nel tempo.media research, che è uno dei principali fornitori al mercato della pubblicità dei dati deglisui grandi mezzi, insieme a Upa, l’Associazione degli utenti di pubblicità (ovvero i clienti) hanno fatto uno splendido lavoro nel nome della trasparenza, rendendo disponibile un tool gratuito per tutti da cui oggi è possibile analizzare le serie storiche deglidal 1962 ad oggi per tutti i grandi mezzi. Entrando in dettaglio, il portale, accessibile attrail ...