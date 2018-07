Uomini e Donne | un nuovo amore per Tina dopo la separazione da Chicco Nalli

Tumori : il diabete aumenta il rischio di cancro - donne più a rischio degli Uomini : Secondo una ricerca pubblicata su “Diabetologia“, condotta da Sanne Peters, del George Institute for Global Health presso la University of Oxford, il diabete aumenterebbe il rischio di cancro, soprattutto per le donne la cui probabilità di sviluppare un tumore è il 27% più alta rispetto a donne non diabetiche. per quel che riguarda gli uomini, invece, i diabetici incorrono in un rischio cancro del 19% maggiore rispetto agli uomini ...

Lucia Pavan di Uomini e Donne : “Tornassi indietro non credo rifarei le stesse scelte” : Lucia Pavan di Uomini e Donne: la prima tronista della storia parla del suo percorso Lucia Pavan è stata la prima tronsita della storia di Uomini e Donne. Era il 2003 quando la bergamasca, che allora aveva 26 anni, è salita sul trono. Oltre ad essere stata la prima tronista, la Pavan è stata anche […] L'articolo Lucia Pavan di Uomini e Donne: “Tornassi indietro non credo rifarei le stesse scelte” proviene da Gossip e Tv.

ALESSANDRO D'AMICO VS ALEX MIGLIORINI / Uomini e Donne - il suo tradimento? "Una pugnalata al cuore" : Tutto sembrava essersi calmato tra ALESSANDRO D'AMICO e ALEX MIGLIORINI fino a quando quest'ultimo non si è lanciato a capofitto sullo stesso uomo (suo ex) puntato dal corteggiatore(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 12:40:00 GMT)

Gossip Uomini e donne - l'appello di Gemma Galgani per Ida e Riccardo : 'Non perdetevi' : Tra le coppie di Uomini e donne che stiamo vedendo in gara quest'estate a Temptation Island 2018, vi sono anche Ida e Riccardo, i due protagonisti del trono over, i quali hanno scelto di mettere alla prova il loro sentimento nato appena sette mesi fa. Un'esperienza non facile per Ida e Riccardo, tanto che in soccorso della Platano è arrivata anche l'amica Gemma Galgani, la quale proprio questa settimane sulle pagine di Uomini e donne Magazine ha ...

News Uomini e Donne - Alessandro D’Amico : “Alex ha baciato Richard per ripicca” : News Uomini e Donne, Alessandro D’Amico parla del bacio di Alex a Richard: “Ha agito per ripicca” La storia tra Alex Migliorni e Alessandro D’Amico, rispettivamente tronista e corteggiatore del Trono gay di Uomini e Donne, è giunta al capolinea ormai da tempo. La relazione è finita per un motivo ben preciso. Alessandro ha ricominciato […] L'articolo News Uomini e Donne, Alessandro D’Amico: “Alex ha ...

Nilufar e Giordano dopo Uomini e Donne : il viaggio d'amore prima di Temptation Island Vip : Prosegue a gonfie vele la relazione tra Nilufar e Giordano, una delle ultime coppie nate nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi durante l'edizione che si è da poco conclusa. Una volta usciti dal programma la coppia ha dovuto affrontare subito una prima 'tempesta' che tuttavia hanno superato alla grande. Oggi a distanza di due mesi dal loro incontro, Giordano e Nilufar vivono spensierati il loro amore, godendosi le vacanze estive e ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani : a settembre un nuovo amore? "Ecco come conquistarmi" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani riuscirà a dimenticare Giorgio Manetti? Il suo consiglio per i futuri corteggiatori....(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Marta Pasqualato tra i nuovi tronisti? Indizi contrastanti (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marta Pasqualato potrebbe essere una dei nuovi tronisti a settembre o si sta riavvicinando a Nicolò Brigante?(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3/ Tutti i possibili nomi : tanti da Uomini e Donne - attrici famose e grandi ritorni… : Grande Fratello Vip 3, ecco Tutti i possibili nomi che potrebbero entrare dentro la Casa più spiata d'Italia: tanti nomi da Uomini e Donne, attrici famose e grandi ritorni…(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 05:30:00 GMT)

Rugby a 7 - Mondiali San Francisco 2018 : sarà Fiji-Sudafrica tra gli Uomini e Australia-Nuova Zelanda tra le donne? : Si disputeranno a San Francisco nel fine settimana i Mondiali di Rugby a 7: nella città statunitense le 24 migliori selezioni al mondo tra gli uomini e le migliori 16 tra le donne tenteranno l’assalto al titolo iridato. La competizione sarà, in entrambi i casi, un tabellone tennistico ad eliminazione diretta. L’Italia è assente. Tra gli uomini, che vedranno sedicesimi ed ottavi a partire dalla tarda serata di domani ora italiana, ...

TINA CIPOLLARI INCINTA?/ L'opinionista di Uomini e donne avrebbe un nuovo amore : la segnalazione conferma! : TINA CIPOLLARI che difende l'ex marito che annuncia che passeranno le vacanze insieme e poi spunta un pancino sospetto che lascia pensare ad una quarta gravidanza, sarà vero?(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Uomini e Donne - Cristina Plevani non parteciperà al Trono Over : Cristina Plevani non tornerà a Uomini e Donne.La vincitrice del primo storico Grande Fratello, andato in onda nel 2000, ex tronista del programma condotto da Maria De Filippi (la Plevani partecipò a Uomini e Donne precisamente nell'edizione 2003/04), in un'intervista concessa al settimanale Nuovo, ha dichiarato categoricamente che non la vedremo in onda su Canale 5 quando Uomini e Donne riaccenderà i motori.prosegui la letturaUomini e ...

Uomini E DONNE/ Anna Munafò confessa : "Avevo tre sogni ma oggi..." (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno festeggiato i loro due primi mesi insieme in modo speciale. (Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Virginia Stablum si è fidanzata / Chi è Daniele Carretta - il ragazzo che ha conquistato l'ex di Uomini e Donne : Virginia Stablum si è fidanzata. Il nuovo amore si chiama Daniele Carretta, il ragazzo che ha conquistato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne dopo la rottura con Nicolò Brigante(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:00:00 GMT)