Uomini E Donne Gemma pone l’ultimatum | “O io oppure Giorgio” | lui va al Grande Fratello

Trono Over Uomini e Donne : Giorgio Manetti non torna per colpa di Gemma? : Gemma Galgani non vuole più Giorgio Manetti a Uomini e Donne? Il Trono Over di Uomini e Donne è ormai finito da quasi 2 mesi. E ovviamente la protagonista indiscussa è stata senza ombra di dubbio la dama di origini torinesi Gemma Galgani. Difatti quest’ultima ha iniziato la passata edizione del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi con la fine della sua breve relazione con Marco Firpo. Successivamente la donna ha ...

Uomini e donne over - Giorgio Manetti vuole tornare : la reazione furiosa di Gemma Galgani e Tina Cipollari : Su Uomini e donne di Maria De Filippi sta per abbattersi un nuovo temporale. Lo storico corteggiatore Giorgio Manetti avrebbe intenzione di rituffarsi nel programma di Canale 5, secondo un'...

Giorgio Manetti vuole tornare a Uomini e Donne : Tina e Gemma si oppongono : Uomini e Donne, Giorgio Manetti vuole tornare al Trono Over: Tina Cipollari e Gemma Galgani non vogliono Gemma e Giorgio di Uomini e Donne? Una storia ancora tutta da scrivere! E sì, perché il Gabbiano ha fatto dietrofront: dopo aver annunciato il suo addio al Trono Over ci ha ripensato. Secondo quanto fa sapere il […] L'articolo Giorgio Manetti vuole tornare a Uomini e Donne: Tina e Gemma si oppongono proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Tina Cipollari ha un nuovo amore dopo Chicco Nalli? : Tina Cipollari di Uomini e Donne ha trovato l’amore? dopo la separazione dal marito Chicco Nalli, Tina Cipollari pare abbia trovato un nuovo amore. L’opinionista storica di Uomini e Donne avrebbe un bell’uomo al suo fianco e non cerca affatto di nascondarlo. Negli ultimi giorni sono state diverse le indiscrezioni, tra cui alcuni scatti condivisi e diffusi sui social. Come ha riportato Fanpage, Tina Cipollari ha iniziato una ...

Tumori : il diabete aumenta il rischio di cancro - donne più a rischio degli Uomini : Secondo una ricerca pubblicata su “Diabetologia“, condotta da Sanne Peters, del George Institute for Global Health presso la University of Oxford, il diabete aumenterebbe il rischio di cancro, soprattutto per le donne la cui probabilità di sviluppare un tumore è il 27% più alta rispetto a donne non diabetiche. per quel che riguarda gli uomini, invece, i diabetici incorrono in un rischio cancro del 19% maggiore rispetto agli uomini ...

Uomini e Donne : un nuovo amore per Tina dopo la separazione da Chicco Nalli : Vincenzo Ferrara, il ristoratore fiorentino nuovo fortunato compagno di Tina, mostra fiero su Facebook le sue foto con la Bionda opinionista di Uomini e Donne.

Lucia Pavan di Uomini e Donne : “Tornassi indietro non credo rifarei le stesse scelte” : Lucia Pavan di Uomini e Donne: la prima tronista della storia parla del suo percorso Lucia Pavan è stata la prima tronsita della storia di Uomini e Donne. Era il 2003 quando la bergamasca, che allora aveva 26 anni, è salita sul trono. Oltre ad essere stata la prima tronista, la Pavan è stata anche […] L'articolo Lucia Pavan di Uomini e Donne: “Tornassi indietro non credo rifarei le stesse scelte” proviene da Gossip e Tv.

ALESSANDRO D'AMICO VS ALEX MIGLIORINI / Uomini e Donne - il suo tradimento? "Una pugnalata al cuore" : Tutto sembrava essersi calmato tra ALESSANDRO D'AMICO e ALEX MIGLIORINI fino a quando quest'ultimo non si è lanciato a capofitto sullo stesso uomo (suo ex) puntato dal corteggiatore(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 12:40:00 GMT)

Gossip Uomini e donne - l'appello di Gemma Galgani per Ida e Riccardo : 'Non perdetevi' : Tra le coppie di Uomini e donne che stiamo vedendo in gara quest'estate a Temptation Island 2018, vi sono anche Ida e Riccardo, i due protagonisti del trono over, i quali hanno scelto di mettere alla prova il loro sentimento nato appena sette mesi fa. Un'esperienza non facile per Ida e Riccardo, tanto che in soccorso della Platano è arrivata anche l'amica Gemma Galgani, la quale proprio questa settimane sulle pagine di Uomini e donne Magazine ha ...

News Uomini e Donne - Alessandro D’Amico : “Alex ha baciato Richard per ripicca” : News Uomini e Donne, Alessandro D’Amico parla del bacio di Alex a Richard: “Ha agito per ripicca” La storia tra Alex Migliorni e Alessandro D’Amico, rispettivamente tronista e corteggiatore del Trono gay di Uomini e Donne, è giunta al capolinea ormai da tempo. La relazione è finita per un motivo ben preciso. Alessandro ha ricominciato […] L'articolo News Uomini e Donne, Alessandro D’Amico: “Alex ha ...

Nilufar e Giordano dopo Uomini e Donne : il viaggio d'amore prima di Temptation Island Vip : Prosegue a gonfie vele la relazione tra Nilufar e Giordano, una delle ultime coppie nate nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi durante l'edizione che si è da poco conclusa. Una volta usciti dal programma la coppia ha dovuto affrontare subito una prima 'tempesta' che tuttavia hanno superato alla grande. Oggi a distanza di due mesi dal loro incontro, Giordano e Nilufar vivono spensierati il loro amore, godendosi le vacanze estive e ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani : a settembre un nuovo amore? "Ecco come conquistarmi" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani riuscirà a dimenticare Giorgio Manetti? Il suo consiglio per i futuri corteggiatori....(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Marta Pasqualato tra i nuovi tronisti? Indizi contrastanti (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marta Pasqualato potrebbe essere una dei nuovi tronisti a settembre o si sta riavvicinando a Nicolò Brigante?(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3/ Tutti i possibili nomi : tanti da Uomini e Donne - attrici famose e grandi ritorni… : Grande Fratello Vip 3, ecco Tutti i possibili nomi che potrebbero entrare dentro la Casa più spiata d'Italia: tanti nomi da Uomini e Donne, attrici famose e grandi ritorni…(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 05:30:00 GMT)