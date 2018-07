Una finestra sul cosmo | le foto finaliste dell' Astronomy Photographer of the Year

L'open beta di Battlefield V ha Una finestra di lancio : L'annuncio di Battlefield V ha attirato non poche critiche per il modo in cui DICE ha deciso di approcciarsi a un periodo storico molto conosciuto e delicato come la Seconda guerra mondiale ma al di là delle insensate affermazioni di chi lamenta una mancata accuratezza storica c'è molta curiosità nei confronti delle novità di una produzione di cui vi avevamo parlato nella nostra prova dell'E3 2018.Se il titolo ha attirato la vostra attenzione o ...

A quattro anni dal lancio - Subnautica ha Una finestra di lancio per PS4 : Unknown Worlds Entertainment, lo studio diventato celebre per aver sviluppato l'apprezzato open world survival Subnautica, ha annunciato di aver stretto un accordo con Panic Button (già responsabile di porting del calibro di Doom, Rocket League e molti altri) per portare finalmente il gioco su PS4, entro la fine del 2018.Subnautica uscì originariamente nel 2014 su PC prima di arrivare su Mac nel giugno del 2015 e su Xbox One nel maggio del 2016. ...

Pensioni - Di Maio : "Quota 100? Valutiamo". E lancia Una nuova finestra : Il vicepremier: "Valutiamo possibili combinazioni, non tutte sono convenienti". E annuncia nuovo canali di uscita più equi e agevoli, oltre alla finestra con 41 anni di anzianità

Napoli. Maddalena Solemo muore cadendo da Una finestra a Livorno : Drammatico infortunio sul lavoro in centro a Livorno. La vittima è Maddalena Solemo, 62 anni, originaria della provincia di Napoli.

Fortnite ha finalmente Una finestra di lancio su Android : Solo qualche minuto fa Epic Games ha pubblicato un lungo post sul blog ufficiale di Fortnite, dove oltre a parlare delle novità in arrivo per la versione iOS del gioco svela finalmente una finestra di lancio per la versione Android del Battle Royale, fissata per l'estate del 2018.Manca solo qualche mese quindi all'arrivo di Fortnite su dispositivi Android, anche se la finestra è piuttosto ampia e gli sviluppatori non hanno voluto indicare un ...

La Spezia - bimbo di 3 anni cade da Una finestra al terzo piano : ricoverato a Firenze : Un bimbo di tre anni è precipitato dalla finestra di casa, a Ceparana, in provincia di La Spezia. A dare l'allarme la mamma, che era in casa con lui. Il piccolo, che non era cosciente, è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sarebbe in gravi condizioni.Continua a leggere

"Basta Una donna alla finestra per creare un noir" : 'Un milione e trecentomila copie, non un milione. Tanto per essere precisi. Anche se ormai ho smesso di contarle'. Quando parla del suo thriller psicologico La donna alla finestra , trad. di Stefano ...