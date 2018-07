Un uomo condannato per pedofilia è stato ucciso pochi giorni dopo essere uscito dal

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Russia per i casi delle Pussy Riot e di Anna Politkovskaya : La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condAnnato la Russia per due casi di cui si è parlato molto negli ultimi anni: l’arresto e la condAnna nel 2012 di alcuni membri del collettivo femminista Pussy Riot, e le indagini sull’omicidio The post La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condAnnato la Russia per i casi delle Pussy Riot e di Anna Politkovskaya appeared first on Il Post.

L'uomo uccise la moglie a bastonate : a Ravenna condannato all'ergastolo Matteo Cagnoni : Ieri venerdì 22 giugno, Matteo Cagnoni, 53 anni, è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso la moglie a colpi di bastone. La Procura della Repubblica di Ravenna, alla fine di un lunghissimo processo iniziato a novembre 2017 e che ha visto presentarsi oltre 100 testimoni, ha reso nota la sentenza [VIDEO] per il dermatologo. Omicidio pluriaggravato per aver ucciso la moglie, Giulia Ballestri, la quale è stata ritrovata senza vita dopo essere ...

Rimini - spezza caviglia a un uomo e lo minaccia : "Attento ai Casalesi"/ Ultime notizie : condannato a un anno : Rimini, spezza caviglia a un uomo e lo minaccia: "Attento ai Casalesi". Ultime notizie: condannato ieri a un anno (pena sospesa). La lite era scoppiata per i loro cani

L'uomo uzbeko che guidò un camion contro i pedoni a Stoccolma è stato condannato all'ergastolo : Rakhmat Akilov, L'uomo uzbeko che il 7 aprile del 2017 investì i pedoni a Stoccolma, in Svezia, è stato condannato all'ergastolo per reati legati al terrorismo. Akilov, 40 anni, aveva espresso simpatie per lo stato Islamico (o ISIS) prima di