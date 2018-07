Umiliata e lasciata senza cibo | tragedia negli Stati Uniti | morta bimba di 3 anni

Blastingnews

: Piccola ma significativa vittoria del Premier Conte sulla collocazione in UE dei migranti.Forse l'Italia inizia ad… - eziolari : Piccola ma significativa vittoria del Premier Conte sulla collocazione in UE dei migranti.Forse l'Italia inizia ad… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Una storia che ha dell'incredibile e che, per come si è svolta nei suoi particolari, farebbe rabbrividire chiunque. Stiamo parlando di una famiglia di tre componenti dello Utah (), completamente sconvolta dalla furia sconsiderata dei due genitori. Questi ultimi, infatti, sonocapaci di lasciare morire la figlia, Angelina, di soli 3come se nulla fosse. Sola, maltrattata e in preda alla fame, la povera bambina non ce l'ha più fatta e ha dovuto arrendersi ai suoi stessi genitori. Un gesto che molti esperti hanno definito quasi come "sadico", visto che i due sembrava provassero piacere a vedere la figlia soffrire. I dettagli della vicenda I fatti di cui stiamo parlando risalgono, esattamente, allo scorso anno. In questi giorni i due verranno processati. Miller Costello, di 25e Brenda Emilie, di 23(queste le loro generalità), sono accusati di omicidio e di ...