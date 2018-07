Ultimi episodi per Due nuovi casi per Helen Dorn che lascia il posto ad Elementary 6 dal

Il finale di Riverdale anticipato al 18 luglio : chi morirà e chi ha ucciso Jason Blossom? Anticipazioni Ultimi episodi : ultimi episodi e gran finale di Riverdale in onda oggi, 18 luglio, su La5. La programmazione della rete al femminile di casa Mediaset cambia per l'occasione e invece di dividersi tra due episodi della serie The CW e due di The Originals, lascerà ampio spazio al finale della prima stagione di Riverdale. I segreti della ridente cittadina e dei suoi abitanti stanno per venire a galla proprio come è successo a quelli sulla morte di Blossom e la ...

Ultimi episodi di Rosewood su Rai2 il 26 giugno e il 3 luglio : anticipazioni del finale della prima stagione : Ultimi episodi di Rosewood su Rai2 nel prime time di oggi, 26 giugno, e martedì prossimo, il 3 luglio. La prima stagione della serie è tornata in onda dopo quasi un anno di attesa e adesso saluterà il suo pubblico con gli Ultimi quattro episodi che andranno in onda in questi due martedì per la gioia di tutti coloro che attendono con ansia di capire cosa ne sarà del nostro dottore. In prima visione due nuovi episodi della serie “Rosewood” ...

Finale di Westworld 2 su Sky Atlantic - anticipazioni Ultimi episodi 25 giugno : morti e colpi di scena : Nel Finale di Westworld 2 qualcuno morirà? Stasera, 25 giugno, su Sky Atlantic andranno in onda gli ultimi due episodi della serie fantascientifica creata da Lisa Joy e Jonathan Nolan, più precisamente il nono in versione doppiata e il decimo in lingua originale. Lo show è già stato rinnovato per una terza stagione che potrebbe arrivare nel 2020, data la lunga gestazione. Si intitola "Punto di fuga" l'episodio 2x09 di Westworld. Se il ...

Supernatural 14 sarà la stagione più corta degli Ultimi 10 anni : l’episodio 300 chiuderà la serie? : "La serie andrà avanti fino a che i due protagonisti lo vorranno", con queste parole tutti pensavano che Supernatural 14 non sarebbe stato l'ultimo capitolo della saga dei fratelli Winchester ma forse tutto è cambiato e i fan adesso tremano. Sicuramente non si tratta di niente di grave ed è solo un modo per chiudere in bellezza una stagione, fatto sta che Supernatural 14 sarà la più corta della storia o quasi. Dalla sesta stagione, tutte sono ...

The Flash 5 regala una gravidanza ad Iris negli Ultimi episodi? L’arrivo di Nora potrebbe cambiare tutto : The Flash 5 tornerà in onda in autunno negli Usa ma la prima settimana di luglio il cast si ritroverà a Vancouver per mettere insieme le prime riprese dei nuovi episodi in vista del Comic-con di San Diego. Chi ha seguito la serie conosce le conseguenze e i guai che Barry ha dovuto affrontare e superare dopo il suo viaggio nel passato. La linea temporale è stata compromessa e non tutto era come lo aveva lasciato e adesso teme che questo possa ...

Il finale di Teen Wolf 5 rimandato al 25 giugno con la première della sesta stagione : anticipazioni Ultimi episodi : Il finale di Teen Wolf 5 rimandato alla prossima settimana per il pubblico di Rai4 che oggi, 18 giugno, avrà a che fare con la messa in onda di ben tre episodi. Nella seconda serata di oggi andranno in onda gli episodi 17, 18 e 19 di Teen Wolf 5 mentre il 20esimo episodio slitterà al prossimo 25 giugno per lanciare la sesta e ultima stagione, al suo primo passaggio in chiaro. Scott, Stiles e Lydia torneranno la prossima settimana con il loro ...

Il finale di Teen Wolf 5 in onda su Rai4 il 18 giugno : Ultimi 4 episodi in una sola serata? : Il finale di Teen Wolf 5 potrebbe andare in onda su Rai4, per la prima volta in chiaro, il prossimo 18 giugno. Al momento la rete non ha ancora annunciato quali siano le sue intenzioni ma tutto lascia pensare che gli ultimi 4 episodi potrebbero andare in onda in una sola serata la prossima settimana. Teen Wolf 5 torna in onda oggi, 11 giugno, con ben tre episodi nella seconda serata di Rai4 ovvero il 5x14, il 5x15 e il 5x16 dal titolo, ...

Ultimi episodi di Blue Bloods 7 su Rai2 - anticipazioni 10 e 16 giugno : Erin e Anthony a caccia di hacker : Blue Bloods 7 su Rai2 è alle battute finali. Nella seconda serata del 10 giugno andrà infatti in onda il ventunesimo e penultimo episodio della settima stagione. Come vi avevamo già annunciato, dal 17 giugno la rete trasmetterà l'ottava stagione inedita in prima visione. L'appuntamento col police procedural dovrebbe successivamente proseguire per tutta l'estate, con la nona - in onda negli States su CBS da autunno - prevista per il prossimo anno ...

Il finale di Lethal Weapon 2 con l’addio all’amata coppia : anticipazioni Ultimi 4 episodi del 15 giugno : La lunga cavalcata con Lethal Weapon 2 si concluderà la prossima settimana, il 15 giugno, con ben 4 episodi, gli ultimi di questa stagione. La coppia Riggs-Murtaugh è destinata a dividersi dopo tutto quello che è successo e l'annuncio dell'addio di Clayne Crawford ormai è ufficiale. A causa di una serie di comportamenti violenti e molesti, l'attore è stato allontanato dal set e dalla serie e nella terza stagione, al momento composta da dieci ...

Suits - in Italia gli Ultimi episodi della serie con Meghan Markle : Sono in onda dal 4 giugno sulla piattaforma di Premium Stories gli episodi conclusivi della settima stagione di Suits . Il dramma legale di grande successo in America, e molto apprezzato anche in ...

Shadowhunters cancellato - niente quarta stagione : gli Ultimi episodi slittano al 2019 : Shadowhunters cancellato: con questa notizia, i fan italiani hanno appreso il destino della loro serie preferita. Freeform ha deciso di non rinnovare lo show per una quarta stagione, terminando così le vicende di Clary e dei suoi amici prima del previsto. Dopo il primo blocco di episodi della terza stagione, la seconda tranche era inizialmente prevista per agosto. Con la cancellazione, il network americano ha deciso di slittare gli ultimi ...

Gli Ultimi episodi di The Sinner sul 20 : cosa è successo quella notte? Anticipazioni 10 giugno : Il gran finale è ormai alle porte e gli ultimi episodi di The Sinner andrà in onda sul 20 la prossima settimana, il 10 giugno, nel prime time. La verità su quello che è successo quella notte verrà presto a galla e travolgerà la stessa Cora Tannetti che in questi anni ha "dimenticato" tutto per proteggere sé stessa e non solo. Toccherà al detective Ambrose concludere la sua corsa contro il tempo prima che sia troppo tardi e portando Cora ...

L’ultimo capitolo di The Americans arriva in Italia : gli Ultimi dieci episodi al via dal 4 giugno : A pochi giorni di distanza dalla messa in onda Usa di The Americans, l'ultimo capitolo è pronto a conquistare il pubblico Italiano tirando le somme dello spy drama più seguiti degli ultimi anni. Gli ultimi dieci episodi prenderanno il via proprio domani, 4 giugno, su Sky con un singolo episodio a settimana. La Guerra Fredda vista attraverso le vite di due agenti russi del Kgb che vivono sotto copertura proprio negli Usa, ha saputo conquistare ...

Dark Polo Gang la serie - gli Ultimi 3 episodi su TimVision : Dopo aver segnato il record assoluto di visualizzazioni sulla piattaforma di TIM, “Dark Polo Gang – La serie”, l’ultima produzione originale di TimVision, coprodotta con Oplon Film in associazione con Ring Film, scritta da Carlo Salsa e Federico Lodoli, diretta da Carlo Lavagna e Tommaso Bertani, arriva al suo season finale. Domani, allo scoccare della mezzanotte tra giovedì 24 e venerdì 25 maggio, verranno infatti rilasciati in esclusiva ...