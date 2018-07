Ufficiale lo Xiaomi Mi Max 3 | i punti di forza del nuovo phablet cinese

Xiaomi Mi Max 3 è Ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Mi Max 3. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Mi Max 3 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Xiaomi Mi Max 3 Xiaomi Mi Max 3 ufficiale: grande display e batteria, prezzo contenuto Xiaomi ha annunciato questa mattina la nuova generazione del proprio phablet, Xiaomi Mi Max 3, caratterizzato […]

Xiaomi Mi Max 3 è Ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Mi Max 3. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Mi Max 3 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Xiaomi Mi Max 3 Xiaomi Mi Max 3 ufficiale: grande display e batteria, prezzo contenuto Xiaomi ha annunciato questa mattina la nuova generazione del proprio phablet, Xiaomi Mi Max 3, caratterizzato […]

Xiaomi Mi MAX 3 è Ufficiale - con schermo da 6 - 9 pollici e batteria da 5.500 mAh : Come annunciato, Xiaomi ha presentato oggi il suo enorme phablet Xiaomi Mi Max 3, con schermo che sfiora i 7 pollici e Snapdragon 636. L'articolo Xiaomi Mi MAX 3 è ufficiale, con schermo da 6,9 pollici e batteria da 5.500 mAh proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve LineageOS 15.1 Ufficiale : Xiaomi Redmi Note 5 Pro ha da poco ricevuto la sua build ufficiale della LineageOS 15.1. Non è di certo un segreto che gli smartphone Xiaomi siano particolarmente popolari sul forum di XDA, ogni qual volta ne viene rilasciato uno nuovo (con SoC Qualcomm Snapdragon), spuntano subito numerose ROM per far felici gli appassionati di modding. L'articolo Xiaomi Redmi Note 5 Pro riceve LineageOS 15.1 ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 è Ufficiale in Italia : via alle prevendite e consegne dai primi di agosto : In occasione del primo #MiDay Italiano ecco che arriva in Italia il nuovo gioiellino del brand cinese. Xiaomi Mi 8 sbarca sul nostro territorio, per il momento soltanto in prevendita, a un prezzo più o meno in linea con quanto ci si attendeva, prezzo che include inoltre un omaggio un po' bizzarro che poco ci azzecca con lo stesso Mi 8. L'articolo Xiaomi Mi 8 è ufficiale in Italia: via alle prevendite e consegne dai primi di agosto proviene da ...

Xiaomi Mi Band 3 riceve la lingua inglese in via Ufficiale con l’ultima versione di Mi Fit : Ci è voluto poco affinché arrivasse in via ufficiale e oggi vi comunichiamo che la lingua inglese è disponibile per Xiaomi Mi Band 3 attraverso l'applicazione Mi Fit del Play Store. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 riceve la lingua inglese in via ufficiale con l’ultima versione di Mi Fit proviene da TuttoAndroid.

Aprirà a Milano il primo Xiaomi Mi Fan club Ufficiale : Verrà aperto a Milano il primo Mi Fan club ufficiale, questo il risultato della votazione effettuata dalla Mi Community italiana. L'articolo Aprirà a Milano il primo Xiaomi Mi Fan club ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 6X Hatsune Edition Ufficiale e in arrivo in Giappone : Xiaomi Mi 6X Hatsune Edition è una nuova versione dello smartphone lanciato nei mesi scorsi che il produttore cinese si appresta ad immettere sul mercato L'articolo Xiaomi Mi 6X Hatsune Edition ufficiale e in arrivo in Giappone proviene da TuttoAndroid.

Come installare MIUI 10 Global Ufficiale su Xiaomi Mi5 - Redmi 6 e 6A : La MIUI 10 ufficiale è stata distribuita da Xiaomi per alcuni dispositivi e sebbene siano tanti i dispositivi compatibili, tra cui i top di gamma, molti altri la riceveranno a breve. Ecco Come installarla su Xiaomi Mi5, Redmi 6 e 6A nella versione Global Download e Guida Installazione MIUI 10 per Xiaomi Mi5, Redmi 6 e […]

Come installare MIUI 10 Global Ufficiale su Xiaomi Mi5 - Redmi 6 e 6A : La MIUI 10 ufficiale è stata distribuita da Xiaomi per alcuni dispositivi e sebbene siano tanti i dispositivi compatibili, tra cui i top di gamma, molti altri la riceveranno a breve. Ecco Come installarla su Xiaomi Mi5, Redmi 6 e 6A nella versione Global Download e Guida Installazione MIUI 10 per Xiaomi Mi5, Redmi 6 e […]

Xiaomi Mi Pad 4 è Ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Mi Pad 4. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Mi Pad 4 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Xiaomi Mi Pad 4 Xiaomi Mi Pad 4 ufficiale: tablet 8″ FHD+ con Snapdragon 660 a meno di 150 euro. Xiaomi continua a credere nei tablet Android, nonostante lo specifico mercato […]

Xiaomi Mi Pad 4 è Ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Mi Pad 4. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Mi Pad 4 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Xiaomi Mi Pad 4 Xiaomi Mi Pad 4 ufficiale: tablet 8″ FHD+ con Snapdragon 660 a meno di 150 euro. Xiaomi continua a credere nei tablet Android, nonostante lo specifico mercato […]

Xiaomi Redmi 6 Pro è Ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Redmi 6 Pro. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Redmi 6 Pro e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Xiaomi Redmi 6 Pro Xiaomi ha presentato la nuova variante della gamma media Redmi 6 Pro. Il nuovo Redmi 6 Pro si distingue dai suoi fratelli minori, Redmi 6 e Redmi 6A, per un inedito notch, […]

Xiaomi Redmi 6 Pro è Ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Xiaomi Redmi 6 Pro. Ecco la Scheda Tecnica di Xiaomi Redmi 6 Pro e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Xiaomi Redmi 6 Pro Xiaomi ha presentato la nuova variante della gamma media Redmi 6 Pro. Il nuovo Redmi 6 Pro si distingue dai suoi fratelli minori, Redmi 6 e Redmi 6A, per un inedito notch, […]