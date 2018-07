Ufficiale | Gerson alla Fiorentina | i dettagli ed il comunicato

sportfair

(Di venerdì 20 luglio 2018) Gerson passa dalla Roma alla Fiorentina, andrà a rimpolpare il reparto di centrocampo della rosa di mister Pioli. "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gerson Santos Da Silva dall' A.S. Roma. Il nuovo calciatore viola, nato il 20 maggio del 1997 a Belford Roxo, in Brasile, nell'ultima stagione con la maglia della Roma ha collezionato 31 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia realizzando 2 reti. Gerson vanta inoltre 10 presenze con la Nazionale Under 20 brasiliana". Questo quanto comunicato dal club viola, dunque sarà un prestito secco quello di Gerson, senza alcun diritto di riscatto.