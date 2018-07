Uefa | tre mesi di sospensione per Pallotta

Il Milan trema per la stangata dell’Uefa : il club prova ad “intenerire” i tifosi con un messaggio social : Il Milan ha voluto mandare un messaggio social ai propri tifosi, per spiegare quanto di buono fatto nell’anno di gestione di Fassone Il Milan, come noto, è in attesa della stangata dell’Uefa in merito al Fair Play finanziario. Le voci di corridoio parlano della possibile esclusione dalle coppe europee e di una multa salata per non aver rispettato i paletti imposti dal massimo organo calcistico europeo. Il club rossonero, ha provato a ...

Milan - si trema per la sentenza Uefa : si teme l'esclusione dalle coppe : Sono ore di attesa e ansia per il Milan. L'Europa League è appesa a un filo, alla decisione della Camera giudicante della Uefa che potrebbe infliggere al club la sanzione più dura, l'esclusione dalle ...

Buffon - tre giornate di squalifica Uefa : 15.53 E' arrivata la stangata per l'ex portiere della Juventus. Tre partite di squalifica nelle competizioni Uefa per Gianluigi Buffon.E' la sanzione inflitta per l'espulsione in Real Madrid-Juventus dell'11 aprile scorso (quarto di finale di Champions) e per le succesive dichiarazioni sull'arbitro Oliver. Il provvedimento è stato deciso dall' organo di Controllo, Etica e Disciplina della federazione calcistica europea. Buffon fu espulso per ...

Ultime Milan - ecco come Mirabelli potrebbe 'beffare' l'Uefa Video : Le notizie arrivate da Nyon non sono sicuramente positive per la squadra di Yonghong Li, infatti l’Uefa ha negato al Milan la possibilita' del Settlemente Agreement mandando i rossoneri a processo. Notizie più chiare ci saranno verso meta' giugno data nella quale è atteso il verdetto; nel frattempo l’amministratore delegato rossonero, Marco Fassone, si è detto molto stupito e amareggiato per questa bocciatura da parte dell’Uefa annunciando la ...

Milan-Uefa - tutte le ipotesi : Elliott potrebbe entrare in scena : Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il proprietario rossonero da mesi cerca un nuovo prestito, non lontano dai 500 milioni. Fassone ha dichiarato di avere tre proposte ed è probabile che Mr. Li, se la ...