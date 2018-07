Uefa sospende Pallotta per tre mesi

corrieredellosport

(Di venerdì 20 luglio 2018) ANSA, - ROMA, 20 LUG - Tredi sospensione per Jamese 19mila euro di multa per la Roma: le ha comminate l'Ufa che ha oggi ufficializzato le decisioni disciplinari in merito alla ...