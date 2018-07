Ue | debito Italia sale a 133 | 4%

Fmi - proposte governo Italia contrastano con sostenibilità debito : Roma, 19 lug., askanews, - Il Fondo Monetario Internazionale lancia un nuovo segnale di preoccupazione per gli effetti sul deficit e sul debito pubblico delle proposte contenute nel programma del ...

Bankitalia : maggio - debito record 14 - 6mld : 17.50 Nuovo record per il debito pubblico,che a maggio è aumentato di 14,6 miliardi rispetto al mese precedente ed è pari a 2.327 miliardi.Lo rende noto Bankitalia L'aumento da fine 2017 è stato di 2.263 mld (+3,6%). Le entrate tributarie, a maggio, sono state di 33.6 mld, sostanzialmente stabili rispetto allo stesso mese 2017. Nei primi 5 mesi del 2018 l'introito è stato di 155.2 mld, circa 800 milioni in più dello stesso periodo dello ...

Tria : «No a una manovra correttiva. Il calo del debito italiano? Non è in discussione» : Il ministro dell’Economia: l’obiettivo del governo è di far crescere la quota di investimenti pubblici e limitare la spesa corrente

Tria : “No a una manovra correttiva. Il calo del debito italiano? Non è in discussione” : L’Ecofin ha approvato le raccomandazioni specifiche per Paese pubblicate dalla Commissione Ue a maggio, e che per l’Italia chiedono «uno sforzo strutturale di almeno lo 0,3% del Pil nel 2018, senza alcun margine aggiuntivo di deviazione sull’anno». Nel 2019, scrive il Consiglio, «dato il debito sopra il 60%», l’aggiustamento richiesto è dello 0,6%....

debito pubblico - Bankitalia : è record. "A maggio sale a 2.327 miliardi" : Aumento di 84,3 miliardi, +3,6%, rispetto a fine 2017. Unione consumatori: "Come se ogni famiglia avesse un Debito di circa 92mila euro"

L'allarme di Bankitalia sull'aumento del debito : più 14 miliardi a maggio : Non si arresta la corsa del debito pubblico : a maggio, secondo il Bollettino di Bankitalia, è arrivato a quota 2.327,368 miliardi. Ad aprile, si era attestato a 2.312,760 miliardi, mentre a maggio ...