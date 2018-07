Tumori : scegliere medicina complementare può ridurre sopravvivenza : ... di conseguenza, 'avevano un rischio maggiore di non sopravvivere rispetto a chi si era affidato alle terapie standard riconosciute dalla scienza'. I ricercatori hanno esaminato 1.290 pazienti ...

Tumori : scegliere una terapia complementare può ridurre la sopravvivenza : Una ricerca dello Yale Cancer Center e del Cancer Outcomes, un centro di ricerca della Yale School of Medicine, pubblicato su “Jama Oncology”, ha rilevato che utilizzare una terapia complementare per i Tumori curabili con un trattamento convenzionale può ridurre la sopravvivenza. L’uso della medicina complementare – un insieme di approcci che non rientrano nell’ambito della medicina tradizionale – si sta ...