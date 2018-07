Tumori | il diabete ne aumenta il rischio | soprattutto per le donne

Tumori : il diabete aumenta il rischio di cancro - donne più a rischio degli uomini : Secondo una ricerca pubblicata su “Diabetologia“, condotta da Sanne Peters, del George Institute for Global Health presso la University of Oxford, il diabete aumenterebbe il rischio di cancro, soprattutto per le donne la cui probabilità di sviluppare un tumore è il 27% più alta rispetto a donne non diabetiche. per quel che riguarda gli uomini, invece, i diabetici incorrono in un rischio cancro del 19% maggiore rispetto agli uomini ...