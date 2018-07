Trump torna a parlare di cambi e tassi

E «American Idiot» torna in classifica dopo 14 anni. Merito di Trump : Lo hanno chiesto i social network. «Possa il Regno Unito mettere in scena la più potente protesta anti-Trump che si sia mai vista», senza armi, slogan o miriadi di giovani arrabbiati pronte a scorrazzare tra il traffico di Londra. La «resistenza», se così poi è dato chiamarla, deve passare per la musica. «Scaricate o ascoltate in streaming American Idiot». «Make the chart great again», ironizza ...

Sacha Baron Cohen torna con una serie comica anti-Trump : Lo conosciamo per personaggi pittoreschi, sopra le righe e politicamente scorretti come il rapper Ali G, il kazako Borat o l’improbabile Brüno. Ora però il comico trasformista Sacha Baron Cohen è pronto per svelare al mondo la sua prossima incarnazione. Lo farà in Who is America?, una nuova serie comica che debutterà il prossimo 15 luglio sul canale statunitense Showtime e, a considerare le premesse e anche il teaser ufficiale diffuso ...

I-Days - tutti contro Trump. Pearl Jam : torna l'impegno : Milano, 22 giugno 2018 - Il thriller che ha tenuto per due giorni i fans sul filo del rasoio è finito. Eddie Vedder ha ritrovato le parole e stasera sarà regolarmente sul palco dell'I-Days di Rho per ...

Trump torna alla carica contro Opec : prezzi petrolio troppo alti. Ma outlook AIE dovrebbe calmarlo : "I prezzi del petrolio sono troppo alti". Donald Trump torna alla carica contro l'Opec con un tweet, in cui scrive , di nuovo, :"Oil prices are too high, Opec is at it again. Not good!"

Trump : 'I prezzi del petrolio sono troppo alti - l'Opec è tornata alla carica' : Washington - 'I prezzi del petrolio sono troppo alti, l'Opec è tornata alla carica. Non va bene': lo ha twittato il presidente Usa Donald Trump. Il messaggino del presidente Usa arriva a ridosso del ...

Trump - un bene se Russia torna nel G8 : ANSA, - CHARLEVOIX, 9 GIU - "Riportare la Russia nel G7 è nell'interesse di tutti": lo ha detto Donald Trump sottolineando come non abbia senso che Mosca continui a restare fuori dal gruppo delle ...

G7 - l'esordio di Conte : dà ragione a Trump sulla Russia deve tornare. Poi si allinea alla Ue : Teleborsa, - Esordio tutt'altro che soft quello scelto da Giuseppe Conte per fare il proprio debutto nel summit internazionale di Charlevoix in Canada: schiera subito l'Italia a fianco di Donald Trump ...

Trump : "La Russia dovrebbe tornare nel G8"<br>Conte : "L'Italia è d'accordo" : Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, proprio poco prima di partire per il Canada dove oggi e domani si svolgerà il G7 a Charlevoix, ha detto:"Sono stato il peggior incubo della Russia. Sono sicuro che Putin in questo momento si stia augurando che avesse vinto Hillary Clinton. Tuttavia credo che dovremmo permettere alla Russia di tornare in questo consesso"Il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Giuseppe Conte ha riportato ...

G7 - Trump : Mosca dovrebbe tornare summit : 14.52 Gli Stati Uniti hanno un enorme deficit commerciale con i Paesi del G7. Lo dice il presidente Trump, in partenza per il G7 in Canada. Poi spiega: "Potrei andar via prima,dipende da quel che succede". Alla Russia dovrebbe essere consentito di tornare al summit, nella formula G8, da cui è stata esclusa per la questione ucraina, aggiunge Trump. Poi, a proposito dell'imminente vertice con il leader nordcoreano: "Mi sto preparando da una ...

Melania Trump torna in pubblico - tre settimane dopo l'intervento ai reni : La first lady Melania Trump torna in pubblico, dopo tre settimane lontana dai riflettori in seguito ad un intervento ai reni. Ha partecipato con il presidente Donald Trump ad un evento alla Casa Bianca per rendere omaggio alle "Gold Star Families", le famiglie dei militari caduti in combattimento.I video e le foto pubblicate sui social medie mostrano la first lady con un abito nero senza maniche. Melania non appariva in pubblico dallo scorso 10 ...

Melania Trump è tornata in pubblico. Ma resta il mistero su dove sia stata : Le assenze ingiustificate e i prossimi appuntamenti Nei giorni scorsi Melania non ha presenziato la Giornata di Fitness e Sport della Casa Bianca, uno degli eventi più cari all'ex first lady Michelle ...

Melania Trump è tornata (ma solo su Twitter) : «Vedo che i media fanno gli straordinari ipotizzando dove sono e cosa stia facendo. State tranquilli, sono qui alla Casa Bianca con la mia famiglia, mi sento benissimo e lavoro sodo per i bambini e gli americani». Melania Trump è ricomparsa così, anche se non di persona, dopo quasi 20 giorni di assenza. Con un tweet che ha l’intenzione di rassicurare, ma che non ha convinto tutti gli utenti. Anche perché, si legge in Rete, «manca qualsiasi prova ...