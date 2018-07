Trump rilancia la sfida e invita Putin alla Casa Bianca

Dazi - Trump rilancia sulla Cina : Teleborsa, - S'inaspriscono i rapporti tra Stati Uniti e Cina . Il presidente americano, Donald Trump , ha dichiarato di essere pronto a imporre Dazi su tutti i prodotti cinesi importati negli Stati ...

Trump rilancia sulle spese della Nato : «Dovete investire il 4 per cento del Pil» : Il presidente Usa contro la Merkel: la difendiamo dalla Russia e lei manda miliardi per comprare energia

Trump rilancia sulle spese della Nato : “Dovete investire il 4 per cento del Pil” : Il presidente Trump si è abbattuto sul vertice Nato con l’ormai abituale forza perturbatrice. Prima ha attaccato la Germania, accusandola di essere «prigioniera» della Russia per gli accordi sulle forniture di gas, e poi ha rilanciato la sfida sui finanziamenti, chiedendo agli alleati di raddoppiare i contributi investendo il 4% del prodotto intern...

Scatta la guerra commerciale Usa-Cina e già Trump vuole rilanciare con dazi da 500 miliardi - per Pechino è "bullismo commerciale" : La guerra commerciale tra Usa e Cina è Scattata a mezzanotte, fuso orario di Washington. dazi al 25% sull'import di 818 beni tecnologici del 'made in China' per totali 34 miliardi di dollari. Contromossa di Pechino, dazi di pari entità su 545 beni contro soia, carne, auto, whiskey e alcolici. Un'escalation pericolosissima per la crescita economica mondiale, segnalata da tutti i principali istituti ed enti mondiali come rischio ...

Trump si fa beffe delle contromisure e rilancia la linea protezionista : New York. Chi pensava che la durissima linea protezionista di Donald Trump non fosse altro che un bluff tattico per spaventare e ottenere concessioni immediate da avversari e alleati senza leve negoziali ora è costretto a rivedere le proprie certezze. Il presidente prosegue nel proclamare la politic

Guerra dei dazi. Trump rilancia e Wall Street soffre : Partenza in calo per la borsa di Wall Street complice l' inasprimento della Guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina . Donald Trump ha minacciato di introdurre nuovi dazi del 10%, inizialmente su un ...